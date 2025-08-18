20만원대 ‘가성비’ 태블릿 나왔다…샤오미, ‘레드미 패드 2’ 출시

중국 IT 기업 샤오미의 한국 법인 샤오미코리아는 18일 ‘레드미 패드 2(Redmi Pad 2)’를 출시했다고 밝혔다.
이 제품은 △278.1mm(약 11인치) 2.5K 초고해상도 디스플레이 △Dolby Atmos® 지원 쿼드 스피커 △9000mAh(typ) 대용량 배터리를 갖췄다.
영상 시청, 게임, 독서 등 다양한 콘텐츠 환경에서 뛰어난 시각·청각 경험을 제공한다.
최신 ‘Xiaomi HyperOS 2’ 탑재로 샤오미 스마트폰과의 연동성을 강화했으며, 파일 전송·화면 공유·멀티스크린 협업 등 다양한 연결 기능을 지원한다.
이날 오전 10시부터 샤오미 공식 온라인몰과 Xiaomi 스토어 IFC몰 서울 여의도점에서 만날 수 있다.
신제품 판매 가격은 21만9800원부터 시작한다.
샤오미코리아는 신제품 출시를 기념해 다음달 14일까지 구매 고객 전원에게 패드 커버를 무료로 증정하고, ‘레드미 스마트 펜’을 10% 할인가에 판매하는 이벤트를 진행한다.
김동환 기자 kimcharr@segye.com
[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]