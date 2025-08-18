美 관세압박에 등돌린 인도… ‘앙숙’ 중국과는 밀착 가속

세계 최대 인구대국 인도와 세계질서를 양분하는 미국, 중국 사이의 관계가 급속히 재편되는 양상이다. 국경 분쟁 등으로 앙숙이던 중국과는 인적, 물적 교류의 확대를 도모하고 있다. 미국과는 ‘브로맨스’로 가까웠으나 이제는 경제적 압박을 극복하기 위한 묘수 찾기에 힘겨워하는 모습이다. ‘트럼프발 관세전쟁’의 여파다.

시진핑 중국 국가주석(왼쪽), 나렌드라 모디 인도 총리. 로이터연합뉴스

중국·인도 간 밀착을 상징적으로 보여주는 것이 18일 시작된 왕이 중국공산당 중앙외사판공실 주임 겸 외교부장의 인도 방문이다. 제24차 양국 국경 문제 특별대표 회의에 참석하기 위해 인도를 찾은 왕 부장은 20일까지 인도에 머물며 국경 문제 등을 논의할 예정이다. 중국·인도 정상회담 의제도 조율할 것으로 보인다. 나렌드라 모디 인도 총리는 31일 개막하는 상하이협력기구 정상회의를 계기로 7년 만에 방중한다.

양국 간의 교류가 활발한 것은 이례적이다. 중국과 인도의 분쟁은 골이 깊기 때문이다. 국경 문제로 1962년 전쟁까지 벌인 양국은 이후에도 크고 작은 무력 분쟁을 이어가다 2020년 6월 히말라야 서부 라다크 갈완계곡에서 수십 명의 사상자가 발생하는 유혈사태가 터졌다.

이런 상황에서 지난해 10월 중국 주도의 브릭스 정상회의를 계기로 시진핑 중국 국가주석과 모디 총리가 만나 국경 문제 해결에 나서기로 합의하며 분위기가 전환됐다.

도널드 트럼프 미국 대통령(오른쪽), 나렌드라 모디 인도 총리. EPA연합뉴스

중국 당국 입장을 대변하는 관영 매체는 양국이 경제적으로 보다 밀착해야 할 필요성을 주장했다. 글로벌타임스는 17일 역내포괄적경제동반자협정(RCEP)에 인도의 가입을 제안했다. 매체는 “미국이 인도 상품에 50% 관세를 부과하면서 불확실성이 크게 높아졌다”며 “큰 잠재력을 지닌 아시아 시장은 대체 시장으로서 인도에 보다 안정적 성장 경로를 제공한다”고 짚었다. RCEP는 한국, 중국, 일본 등 아시아태평양 지역 15개국이 참여하는 자유무역협정(FTA)으로, 인도는 자국 산업 보호와 무역 적자 우려 등을 이유로 2019년 탈퇴를 선언했다.

반면 미국과의 관계는 관세전쟁이 시작된 이후 급격히 냉각되고 있다. 도널드 트럼프 대통령은 인도에 25%의 상호관세를 부과한 데 이어 지난 7일에는 러시아산 원유 수입을 이유로 25%의 추가 관세를 부과하며 총 50%의 관세를 매겼다. 25∼29일 예정됐던 미국 무역 협상단의 인도 뉴델리 방문이 취소된 것으로 알려져 50% 초고율 관세 부과는 결국 현실화할 가능성이 커졌다. 트럼프 대통령의 ‘관세 책사’ 피터 나바로 백악관 고문은 17일 영국 일간 파이낸셜타임스에 보낸 기고문에서 인도가 높은 관세, 무역장벽으로 미국 제품 수입을 차단한 가운데 연간 500억 달러(약 69조원)의 대미 무역흑자를 기록하고 있다고 비난했다.

미국의 공세에 인도의 고민은 깊다. 당장은 고용상황이 급격히 악화될 것이란 우려가 상당하다. 50% 관세가 현실화될 경우 20만∼30만명의 노동자가 해고 위험에 직면할 것이란 전망이 제시됐다. 한 전문가는 “미국 시장에 크게 의존하는 의류, 자동차 부품, 농업 등이 취약하다”고 지적했다. 하지만 국내 소비에 높은 의존도를 가진 인도 경제의 특징을 지렛대 삼아 미국의 압박을 극복해야 한다는 주장도 있다. 인도의 대미 수출이 870억 달러(120조원)로 국내총생산(GDP)의 2.2%에 불과하다는 점에 주목한 것이다. 영국 등과 최근 FTA를 체결한 것도 수출 시장을 다변화해 긍정적인 요소로 분석된다.

베이징=이우중 특파원 lol@segye.com

