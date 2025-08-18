佛 리그1 ‘코리안 더비’ 이강인 판정승

낭트 홍현석도 투입돼… 3명 동시 출전
프랑스 프로축구 리그1 개막 첫 라운드부터 한국인 맞대결이 펼쳐졌다. 18일 프랑스 낭트 스타드 드 라보주아르에서 열린 2025∼2026시즌 리그1 1라운드 경기에파리 생제르맹(PSG) 이강인(24)과 낭트 권혁규(24)가 선발로 출전했다. 낭트 측면 미드필더인 홍현석(26)은 교체로 투입됐다.
이날 코리안 더비에서는 PSG가 후반 22분 터진 비티냐 결승골로 낭트에 1-0 승리를 거뒀다. 시즌 첫 경기부터 승리를 따낸 PSG는 리그1 5연패를 향한 순조로운 출발을 알렸다. 지난 시즌 많은 기회를 얻지 못했던 이강인은 첫 경기부터 선발로 나섰다. 지난 14일 이탈리아 우디네에서 열린 토트넘(잉글랜드)과 유럽축구연맹 슈퍼컵에서 골을 기록하는 등 맹활약한 덕분이다. 시즌 첫 경기에서 이강인은 날카로운 슈팅을 뽐내긴 했지만 팀 전술에 완전히 녹아든 모습을 보여주지 못한 채 후반 16분 교체됐다.
마인츠(독일)에서 임대돼 낭트에 합류한 홍현석은 후반 14분 투입됐다. 짧은 시간이었지만 한국인 선수 3명이 함께 뛰는 보기 드문 장면이 연출됐다.
축구 통계 전문 풋몹에 따르면 이강인은 이날 패스성공률 92%(62회 중 57회)에 기회 창출 3회 등을 기록했다. 권혁규는 패스성공률 73%(15회 중 11회)에 차단 3회, 지상 볼 경합 성공률 100%(3회) 등으로 활약했고, 홍현석은 한 차례 슈팅과 패스 성공률 71%(7회 중 5회)로 경기를 마무리했다.
