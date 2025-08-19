삼성전자 새 정수기, 유해물질 82종 걸러내

삼성전자가 국내 업계 최다 82종의 유해물질을 걸러내는 ‘비스포크 인공지능(AI) 정수기(사진)’ 카운터톱 신제품을 18일 출시했다.

신제품은 머리카락 두께보다 1000배 작은 초정밀 필터로 구성된 ‘4단계 필터 시스템’을 적용했다. 해당 시스템은 미국국가표준협회(ANSI)가 공식 승인한 정수기·음용수 실험기관인 NSF 인터내셔널로부터 공식 인증을 받았다. 미세플라스틱부터 납·수은·크롬 등 유해 중금속, 마이크로시스틴 등 총 82종의 유해물질을 효과적으로 걸러내는데, 이는 국내 출시된 카운터톱 정수기 중 최다 수준이다.

신제품은 관리 편의성도 대폭 높였다. 오염과 부식에 강한 스테인리스 소재 직수관을 사용했고, 직수관을 3일에 한 번씩 자동으로 전기분해 살균하는 기능도 갖춰 별도의 방문 케어 없이도 위생관리가 가능하다. 삼성전자에 따르면 직수관 자동 살균은 황색포도상구균, 대장균, 녹농균, 폐렴간균을 99.9% 제거한다.

또 제품을 사용하지 않을 때 4시간마다 직수관 속 남은 물을 알아서 배출하는 ‘자동 잔수 비움’으로 미생물 증식도 방지한다.

