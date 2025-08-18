헥토헬스케어 ‘온리추얼 슬리밍컷 다이어트’, 판매량 30만포 돌파

헥토헬스케어의 이너뷰티 브랜드 ‘온리추얼(OnRitual)’이 선보인 다이어트 젤리 ‘온리추얼 슬리밍컷 다이어트’가 론칭 3개월 만에 1·2차 물량을 완판하며 누적 판매량 30만포를 기록했다. 헥토헬스케어 제공

헥토헬스케어의 이너뷰티 브랜드 ‘온리추얼(OnRitual)’이 선보인 다이어트 젤리 ‘온리추얼 슬리밍컷 다이어트’가 론칭 3개월 만에 1·2차 물량을 완판하며 누적 판매량 30만포를 기록했다.

18일 관련 업계에 따르면 이 제품은 식품의약품안전처로부터 4중 기능성을 인정받은 프리미엄 다이어트 젤리다.

가르시니아 캄보지아 추출물 1000mg 함유로 탄수화물이 지방으로 합성되는 것을 억제하는 데 도움을 줄 수 있고, 100% 식물성분 식이섬유 난소화성말토덱스트린 4200mg을 담아 다이어트 중에도 원활한 배변활동과 혈당 상승 억제에 도움을 준다.

쉽고 즐거운 나만의 리추얼을 제안하는 이너뷰티 브랜드로 체중 관리를 위한 ‘온리추얼 슬리밍컷 다이어트’와 피부 루틴을 위한 ‘온리추얼 글로우업 콜라겐’을 선보이고 있다.

헥토헬스케어는 올 하반기 이너뷰티 라인업 추가 확장으로 계절별 건강관리 솔루션을 지속적으로 강화할 계획이다.

헥토헬스케어 관계자는 “건강관리에 최적화된 신제품을 지속적으로 선보이고, 소비자들의 건강하고 즐거운 라이프스타일을 지원하는 이너뷰티 브랜드로 자리매김하겠다”고 말했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

