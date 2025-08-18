영천시, 공장 화재로 집단 폐사한 물고기 2t 모두 수거

경북 영천시는 지난 3일 화재가 발생한 채신공단 화장품 원료 제조공장 인근에 있는 저수지(청지)에서 모두 2t의 폐사한 물고기를 모두 수거했다고 18일 밝혔다.

폐사한 물고기는 화재 발생 뒤 지난 14일까지 수거된 것이다. 15일 이후 물고기 폐사는 관찰되지 않았다.

영천시는 또 저수지 청지에서 물고기 폐사와 관계된 것으로 보이는 유해화학물질과 관계된 오염물질 360t도 수거했다.

영천시 등은 화재 진압을 위해 사용한 소방용수가 화재 현장 근처에 있던 유해화학물질과 뒤섞여 청지로 흘러들면서 물고기 폐사가 생긴 것으로 보고 있다.

영천시와 환경당국은 공단 화재에 따른 2차 피해가 관찰된 직후부터 흡착포와 오일펜스 등을 활용한 방제작업을 하고, 수질검사를 계속하고 있다.

청지 물을 농업용수로 사용하는 것도 중단시켰다.

시는 피해 확산을 막기 위해 보트와 인력을 이용한 오염물질 제거 작업을 계속하고, 드론촬영과 수질검사도 주 3회 이상할 계획이다.

또 오염물질을 제거한 뒤 활성탄과 유화제 등을 이용해 피해 확산을 막는 것도 검토하기로 했다.

영천시 관계자는 "청지에 유입된 유해화학물질이 금호강으로 확산하지 않도록 노력하고 있다"며 "화재 관련 피해를 본 곳이 특별재난지역과 중소기업 특별지원지역으로 지정될 수 있도록 정부에 건의하는 것을 준비하고 있다"고 말했다.

