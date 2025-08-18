“사교육 없이 명문대 합격”… 고교 졸업생들, 신경호 강원교육감에 감사 인사

올해 대학에 진학한 학생들이 강원도교육청 지원 정책 덕분에 원하는 대학에 합격할 수 있었다며 신경호 강원도교육감을 찾아 감사 인사를 전해 훈훈함을 자아냈다.

신경호 강원도교육감은 이달 17일 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 ‘이런 일도 있네요’라는 제목의 글을 게시했다.

신경호 강원도교육감이 도교육청을 찾아온 고교 졸업생들과 이야기를 나누고 있다. 신 교육감 SNS 캡처

신 교육감은 “올해 초 동해 삼육고등학교를 졸업하고 대학에 진학한 학생 3명이 교장 선생님을 졸라 저와 면담 약속을 잡고 찾아왔다”며 “강원대 의대, 춘천교대, 울산과학기술원에 진학한 3명”이라고 운을 뗐다.

이어 “고등학교 1학년 학기 초에는 내신 성적이 거의 하위권이었는데, 강원도교육청에서 지원한 ‘스스로 공부하는 학교 문화 만들기’ 프로그램 덕분에 사교육 없이 학교에서 수업과 자율학습을 했고 목표하는 대학에 합격할 수 있었다고 말했다”며 “꼭 교육감님께 감사 인사를 드리고 싶어 찾아왔다고 했다”고 흐뭇해했다.

그러면서 “특히 춘천교대에 합격한 학생은 삼육고에서 사회적협동조합 활동을 했는데, 그때 3D프린터로 제작한 휴대전화 충전기를 선물로 가져왔다”며 “제자들 결혼식 주례를 100회 이상 섰지만 이렇게 감사인사를 받아보기는 처음”이라고 학생들의 진심 어린 마음에 뿌듯함을 드러냈다.

올해 3년차에 접어든 스스로 공부하는 학교 문화 만들기 사업은 신 교육감 대표 공약 중 하나다. 학생들의 자기주도 학습 능력을 강화하고 학교 내 학습문화를 자율적으로 조성하고자 중·고교를 중심으로 추진하는 교육 프로젝트다.

