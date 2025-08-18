[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 19일 (화요일)

쥐

96년생 오래 전 일을 다시 나타난다.

84년생 어차피 한번은 겪어야하는 과정이다.

72년생 오랜기간 쌓은 신뢰도 무너지는 것은 한순간이다.

60년생 금전 때문에 시비나 구설이 생기기 쉽다.

48년생 위태로운 형국이니 예리하게 관찰하라.

36년생 모이지 않고 흩어지니 다독거려야 편해진다.

소

97년생 한 분야에서 연구한 것들이 모든 분야에 확대.

85년생 윗사람의 의견을 경청하고 자세를 낮게 하라.

73년생 거리감이 있는 사람도 가까이 해라.

61년생 먹자니 그렇고 버리자니 아까운 행세.

49년생 떡 줄 사람은 생각도 않는 일을 혼자 계획한다.

37년생 유일한 벗마저 떠나면 혼자인 것 같다.

범

98년생 친구간에 대립하는 일이 생긴다.

86년생 먼저 말을 건네는 사람이 앞서나갈 수 있다.

74년생 해결되지 않은 일들이 쌓이니 마음만 급하다.

62년생 시급한 문제부터 풀어야 해결되니 자신감을 가져라.

50년생 속에 쌓아놓기만 하면 마음의 병이 몸으로 드러난다.

38년생 길 잃은 강아지가 주인을 만나는 격.

토끼

99년생 도약의 계기로 삼는 운세다.

87년생 사업자는 좋은 협력자를 만날 수 있다.

75년생 이해관계가 하나의 잣대로 기준 짓지 마라.

63년생 잠시 쉰다는 기분으로 길을 나서라.

51년생 어디서 무엇을 할지 생각하라.

39년생 작은 것이 모일 때는 많은 시간이 필요한 법.

용

00년생 기회란 자신이 스스로 만들 수도 있다.

88년생 다른 사람에게서 도움을 받는 운이다.

76년생 무책임한 발언을 일삼거든 빨리 정리하라.

64년생 시작은 쉬우나 마무리는 만만하지 않다.

52년생 겉모습만 보고 판단하지 마라.

40년생 솔깃할만한 말들이 들려오나 신경쓸 필요 없다.

28년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자.

뱀

01년생 준비를 잘하여 사람을 대하는 것이 중요하다.

89년생 일은 많고 사람이 부족하니 괴롭다.

77년생 부족한 것이 발전의 밑거름이 된다.

65년생 중심을 흩트리는 번잡한 일들은 피하라.

53년생 요직에 있는 사람은 겸손함을 잃지 마라.

41년생 이득이 발생할 것 같으면 과감히 움직여라.

29년생 일을 늦추면 책임추궁 당하기 쉽다.

말

02년생 어딜 가든 오늘은 고개를 숙이고 지나가라.

90년생 기다리지 말고 상대방을 끌어당겨라.

78년생 기대조차 할 수 없다면 노력을 기울여야 한다.

66년생 마음이 불안할 때는 무조건 피하라.

54년생 밝히기 힘든 사연 때문에 가슴에 멍이 든다.

42년생 먹구름이 끼어있다면 태풍이라도 부는 것이 좋다.

30년생 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다.

양

03년생 감당하지 못할 일을 쉽게 말하면 안된다.

91년생 자영업자는 옮기거나 변화를 도모한다.

79년생 갈망하던 것이 현실로 나타날 수 있다.

67년생 부질없는 일에 미련을 두지 말라.

55년생 빈 공간이 눈에 들어와도 채우지 말라.

43년생 미리 준비하는 것이 현명하다.

31년생 주변에 적극적으로 홍보해 보라.

원숭이

04년생 .마음에 있으면 행동으로 나타나기 마련이다.

92년생 남의 일에 간섭하지 말고 업무에 충실하라.

80년생 피한다고 해결안되니 맞부딪쳐 보라.

68년생 필요한 부분이 예상치 못했던 곳에서 찾아온다.

56년생 집착으로 눈이 멀면 기회를 얻을 확률이 희박하다.

44년생 큰 것만 취하니 한 손에 가진 것을 양손에 쥔다.

32년생 광고나 선전에 효과있는 운이다.

닭

05년생 도적수 실물수을 각별히 조심하라.

93년생 질환에 시달리기 쉬우니 건강에 조심하라.

81년생 애정관리에 철저하지 않으면 돌이킬 수 없다.

69년생 수십 번 반복되는 얘기지만 다시 한번 귀기울여라.

57년생 부질없는 경쟁은 서로를 지치게 한다.

45년생 친구관계도 금전적인 문제가 결부되면 냉각될 수 있다.

33년생 손재하기 쉬운 운이다.

개

06년생 푸른 과일이 몸에 잘 맞는 운이다.

94년생 어지간한 일에는 짜증내지 않는 것이 좋다.

82년생 눈높이를 맞추는 일은 중요하다.

70년생 생각대로 진행되고 손에 들어오는 것도 많다.

58년생 기억이 떠오르는 사람은 애써 감추려들지 마라.

46년생 고대해온 것이 눈앞에 다가오는 듯한 느낌이다.

34년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 좋다.

돼지

95년생 소원하는 바가 크지만 성취하긴 역부족이다.

83년생 개천에서 용 나고 싶다면 계획을 수립하라.

71년생 휴식의 목적은 재충전이고 힘을 얻는 것.

59년생 즐겁다가 슬퍼지니 마음의 동요됨을 제어하라.

47년생 옳다고 여긴 일이 그릇된 결과를 가져올 수 있다.

35년생 어떤 단어냐에 따라 전해지는 느낌이 다르다.

