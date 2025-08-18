대통령은 에너지고속도로 중요성 강조, 에너지전환 찬성하는 시민·환경단체는 송전선로 반대… 이율배반 상황

충남 천안지역 환경단체가 “호남-수도권 송전선로설비 경과지인 천안지역의 일방적 피해가 우려된다”며 에너지고속도로 건설사업을 위한 송전탑 건설을 반대하고 나섰다.

탄소중립과 RE100실천을 주창해 온 단체들이 정부가 에너지전환 속도를 높이기 위해 추진하는 에너지고속도로 건설사업은 반대하는 이율배반적 상황이 빚어지고 있다.

천안지역 시민·환경단체들이 18일 천안시청에서 호남에서 생산한 재생에너지를 수도권으로 운반하는 에너지고속도로를 위한 송전선로 건설을 반대하는 기자회견을 열었다.

천안시민사회단체협의회와 충남환경운동연합은 18일 기자회견을 열고 "정부는 해당 전기를 생산하지도, 소비하지도 않는 천안에 피해만 입히는 군산-북천안, 신계룡-북천안, 북천안-신기흥 345kV 송전선로 건설 계획을 즉각 철회해야 한다"고 밝혔다.

지난해 확정된 제11차 전력수급기본계획의 장기송변전기본계획에 따르면 ‘새만금-신서산’,‘새만금-청양’,‘청양-고덕’,‘군산-북천안’,‘북천안-신기흥’ 등의 345kV 송전선로가 계획돼 있다. 이 송전선로는 호남의 신안·영광·새만금 지역의 풍력과 태양광 등 대형 재생에너지 발전소에서 생산한 전기를 수도권으로 보내는 호남-수도권간 에너지고속도로다. 천안은 이 에너지고속도로 가운데 ‘군산-북천안’,‘북천안-신기흥’,‘신계룡-북천안’ 등 3개의 345kV 송전선로가 포함돼 있다.

천안지역 시민단체들은 “지금도 송전선로가 많은 천안지역에 이 같은 송전선로는 에너지정의에도 맞지 않다”며 “호남에서 생산한 재생에너지를 수도권으로 보내기 위한 선로 중간에 있는 천안은 경과지로서 애꿎게 피해만 겪을 상황에 처한다”고 반대했다.

이어 “수도권 규제를 풀어 기업을 입주시킨 후 필요한 전기를 석탄화력이 밀집한 충남·강원이나 재생에너지가 집중된 호남에서 끌어오는 전력체계는 수많은 송전선로 건설을 위한 막대한 사회적 비용을 불러일으키는 폭력적 방식”이라며 “언제까지 전력의 생산지역과 소비지역을 분리하고 장거리 송전을 통해 지역을 수도권의 전력 식민지로 삼을 것이냐”고 비판했다.

“탄소중립 에너지전환 실천을 위해 에너지고속도로가 필요한 것 아니냐?”는 질문에는 ‘지산지소(地産地消)’를 해법을 제시했다. 이들은 “전력을 생산하는 지역과 소비하는 지역을 분리시킬 것이 아니라 지산지소의 원칙에 따라 전력을 생산하는 지역에 수요 기업이 입주할 수 있도록 전력시스템을 바꿔야 한다”고 주장했다.

이재명 대통령은 지난 15일 광복 80주년 기념식 경축사를 통해 “한걸음 뒤처지면 고단한 추격자 신세가 되겠지만, 힘들더라도 반걸음 앞서가면 무한한 기회를 누리는 선도자가 될 것”이라며 “반도체·인공지능 등 첨단과학 기술을 육성하여 변화에 대응하고 에너지 고속도로를 비롯한 에너지 전환의 속도를 높여 미래를 앞장서 열어가야 한다”고 엔지고속도로 건설의 중요성을 강조했다.

송전선로 건설 갈등은 2001년에 시작돼 2014년 마무리된 원자력 발전소 송전선로인 밀양 송전탑 사건(密陽送電塔事件)이 대표적이다. 이번 시민·환경단체의 반발에 따라 정부가 2050년 완전 탄소중립실현하기 위해 건설하는 에너지고속도로 건설사업으로 곳곳에서 제2·제3의 밀양 송전탑 갈등을 불러 올 수 있다는 우려가 나온다.

천안=글·사진 김정모 기자 race1212@segye.com

