광주시 AI 2단계 사업 국무회의 의결…핵심 기술 개발

광주시는 18일 이재명 대통령 주재로 열린 국무회의에서 광주 인공지능(AI) 2단계 사업(AX 실증밸리 조성사업) 추진계획이 의결됐다고 밝혔다.

광주시는 AI 1단계 사업 성과와 첨단3지구 AI지식산업센터 건립 등 기반시설을 바탕으로, 총 6000억원 규모의 2단계 사업을 추진할 계획이다. 사업 기간 AI 융복합기업 1000개 유치를 목표로 하고 있다.

시는 지난 5년간 4300억원 규모 1단계 사업을 통해 국가AI데이터센터, 대형 드라이빙 시뮬레이터 등 기반시설을 구축했다.

2단계는 시민들의 일상에 AI를 입히는 사업으로, 모든 시민이 AI 기술의 혜택을 체험하고 공유하는 AI 모델 구현에 중점을 두고 모빌리티와 에너지산업 AX(인공지능 전환) 핵심기술을 개발할 계획이다.

시민 참여를 중심으로 복지시설·공원·주차장 등 3375개 공공시설을 개방하고 48개 혁신기관의 연구장비 3879종을 기업 실증 용도로 제공한다.

시는 국가AI집적단지·AI규제자유특구 지정을 추진하며, 국가 AI컴퓨팅센터 유치에도 적극 대응할 계획이다.

이번 사업으로 생산유발 9831억원, 부가가치유발 4942억원, 고용유발 6281명 등 효과가 기대된다고 시는 설명했다. 2단계 사업은 앞으로 국가연구개발사업평가 총괄위원회 심의·의결을 통해 예비타당성(예타)조사 면제가 확정되며, 올해 하반기 사업계획 적정성 검토를 거쳐 2026년부터 5년간 추진될 예정이다.

강기정 광주시장은 “1단계 사업은 대한민국에서 선도적으로 인공지능 기반시설(인프라)을 쌓고, 인재를 키웠던 프로젝트였다”며 “2단계 사업을 통해 AI 기술이 시민의 일상 속에서 체감되는 AI 실증도시 광주를 실현하겠다”고 말했다.

광주=한현묵 기자 hanshim@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]