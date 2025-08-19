베베숲, K-컬처 흐름 속 전통 문화 재해석한 K-헤리티지 에디션 출시

베베숲, 두 번째 K-헤리티지 에디션 ‘4대궁 에디션’ 출시

영유아 전문 브랜드 베베숲이 K-헤리티지 캠페인의 두 번째 에디션으로 한국의 전통 문화유산인 4대궁을 모티브로 한 '4대궁 에디션'을 출시한다고 발표했다.

모티브가 된 4대궁은 조선 왕조 제일의 법궁으로서의 웅장함과 품격이 담긴 경복궁, 전통과 근대가 조화된 고귀한 아름다움의 덕수궁, 자연과 어우러진 우아한 정취인 창덕궁, 효의 정신을 담은 품위 있는 궁궐인 창경궁이다.

베베숲의 두 번째 K-헤리티지 에디션은 조선시대의 대표적인 4개 궁궐의 고유한 특색과 아름다움을 베베숲 제품 디자인에 현대적으로 재해석해 담았고 각 궁궐이 가진 역사적 의미와 건축적 특징을 모던한 감각으로 표현하여, 일상 속에서 우리의 소중한 문화유산을 자연스럽게 접할 수 있도록 했다.

베베숲은 올해 초 첫 번째 K-헤리티지 에디션인 '나전칠기 에디션' 출시를 통해 K-헤리티지 캠페인을 전개했다. 특히 2025년 을사년(뱀의 해)을 상징하는 뱀을 형상화한 디자인과 한국 전통 공예의 정수인 나전칠기의 섬세하고 화려한 아름다움을 현대적으로 표현한 첫 번째 에디션은 소비자들로부터 큰 호응을 얻으며 한국 전통 문화에 대한 관심을 불러일으켰다.

최근 K-POP을 소재로 한 ‘케이팝 데몬 헌터스’와 국립중앙박물관에서 선보인 굿즈들이 국내외에서 큰 인기를 얻으며, 전통과 현대를 결합한 문화 콘텐츠에 대한 관심이 높아지고 있다. 이러한 흐름 속에서 베베숲은 전통 문화유산을 현대적으로 재해석한 제품을 통해 K-헤리티지의 가치를 알리는 독창적인 시도를 이어가고 있으며, 앞으로도 한국의 다양한 전통 문화 요소들을 현대적으로 재해석한 에디션들로 지속 확장될 예정이다.

베베숲 관계자는 "첫 번째 K-헤리티지 에디션인 나전칠기 에디션의 긍정적인 반응에 이어 두 번째 에디션인 4대궁 에디션을 통해 K-헤리티지 캠페인을 한층 더 발전시키게 되어 기쁘다"며 "앞으로도 한국의 전통 문화와 역사를 현대적으로 재해석한 다양한 K-헤리티지 에디션을 지속적으로 선보일 예정"이라고 밝혔다.

또한 "베베숲은 단순한 제품 판매를 넘어 한국 문화의 우수성을 알리는 문화 전도사 역할을 하고 싶다"며 "K-컬쳐의 저변 확대에 기여하며, 우리 아이들이 자연스럽게 우리 문화에 대한 자긍심을 가질 수 있도록 돕겠다"고 포부를 전했다.

한편, 1995년부터 아기피부연구소를 통해 안전한 제품 연구 개발을 지속하고 있는 베베숲은 제품력과 안전성을 기반으로 2016~2024년 9년 연속 대한민국 판매 1위 물티슈로 공식 인증 받은 바 있다.

