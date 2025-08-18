李대통령 “언론의 고의적 왜곡·허위정보 책임 묻는 게 마땅”

이재명 대통령은 18일 “정부를 감시하거나 견제하는 언론의 역할도 중요하지만 고의적인 왜곡을 하거나 허위 정보를 알린다면 신속히 수정하도록 해야 한다”며 “그에 대한 책임도 물어야 하는 것이 마땅하다”고 말했다.

이재명 대통령이 18일 오전 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 제1회 을지국무회의 및 제37회 국무회의에서 모두발언을 하고 있다. 대통령실사진기자단

이 대통령은 이날 서울 용산 대통령실에서 주재한 국무회의에서 참석자들이 “사실이 아닌 내용이 언론에 보도되면 반드시 짚고 넘어가야 한다”는 의견을 내자 이같이 언급했다고 강유정 대통령실 대변인이 브리핑에서 전했다.

이 대통령은 외국의 경우 허위·조작 뉴스를 엄하게 단속한다는 내용의 보고를 듣고는 “좋은 내용인 것 같다”며 “미디어의 변화라는 흐름을 따라가더라도 허위·조작 뉴스는 반드시 해결해야 하는 문제”라고 강조했다.

회의에서는 정부의 정책 홍보를 효율화하기 위한 방안도 논의됐다.

우선 문화체육관광부는 각 부처 장·차관의 SNS를 활성화하는 등 디지털 중심으로 홍보방식을 전환해야 한다고 제안했다.

일부 국무위원들은 정부의 광고 집행이 달라진 미디어 환경을 반영하지 못한다며 “캐나다·영국 등은 디지털화가 진행됨에 따라 온라인 플랫폼에 광고를 더 많이 하고 있다”는 취지의 언급도 했다고 강 대변인이 소개했다.

이에 이 대통령은 “정부 부처의 홍보실적 평가 기준을 재점검해야 한다”며 부처별 홍보 수단 운영실태를 파악해 보고해달라고 지시했다.

이 대통령은 그러면서 “정부의 정책을 국민에게 정확히 설명하고 정책 효과를 체감하도록 하는 것이 중요하다”며 “돈을 주고 홍보하기보다는 직접 국민과 얼굴을 맞대고 소통해야 한다. 공급자의 편의보다는 수용자인 국민의 입장에서 끊임없이 고민해 더 나은 대안을 마련해달라”고 당부했다.

김경호 기자 stillcut@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]