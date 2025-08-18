李대통령 기념우표 오늘부터 사전예약…‘품절대란’ 이어질까

21대 대통령 취임 기념우표 전지. 우정사업본부 제공

이재명 대통령 취임 100일을 맞아 제21대 대통령 취임 기념우표가 발행된다. 발행 이틀 만에 ‘완판’ 기록을 세운 문재인 전 대통령의 기념우표 인기를 뛰어넘을 수 있을지 관심이 쏠린다.

18일 과학기술정보통신부 우정사업본부는 이 대통령 취임 100일을 맞아 내달 11일 ‘제21대 대통령 취임’ 기념우표를 발행한다고 밝혔다.

발행 규모는 전지 22만장(낱장 328만장), 소형시트 45만장, 기념우표첩 5만부이다. 우표와 소형시트의 가격은 430원, 기념우표첩은 2만7000원이다.

초일봉투에는 ‘국민이 주인인 나라, 국민이 행복한 나라’를 염원하는 문구가 적혔다.

21대 대통령 취임 기념 나만의 우표. 우정사업본부 제공

이번 기념우표에는 회복과 성장을 향한 이 대통령의 결의와 함께 국민주권 정부의 충직한 일꾼으로서 주어진 책임을 충실히 이행하겠다는 의지가 표현됐다고 우정사업본부는 설명했다.

기념우표첩에는 소형시트와 전지, 초일봉투와 함께 나만의 우표가 담겼다. 기념우표는 우정사업본부에서 직접 디자인하지만, ‘나만의 우표’는 신청인이 요청한 사진을 싣는다. 이 대통령이 배우자 김혜경 여사와 주요 7개국(G7) 정상회의 참석을 위해 서울공항을 통해 출국하는 모습이나 자전거를 타는 모습 등이 포함됐다.

우정사업본부는 이 대통령이 국민과 함께 꿈과 눈물로 소통하면서 더 나은 내일로 걸어가는 다양한 모습을 확인할 수 있다고 부연했다.

취임 기념우표는 이날부터 19일까지 이틀간 한정수량(기념우표첩 기준 2만부, 1인 1부)을 인터넷 우체국에서 사전 예약할 수 있다. 일반 구매는 다음 달 11일부터 전국 총괄우체국과 인터넷우체국 등에서 진행된다.

문재인 전 대통령 취임 기념 나만의 우표. 우정사업본부 제공

대통령 우표 희소성에 인기···‘완판’되기도

대통령 취임 기념우표는 초대 이승만 대통령 때부터 21대 이재명 대통령까지 총 20회 발행됐다. 4대 윤보선 대통령은 당시 장면 총리를 중심으로 하는 내각책임제 정부 구성으로 대통령 취임 기념우표 대신 제2공화국 정부 출범을 상징하는 기념우표가 발행됐다.

제19대 문재인 대통령과 이번에 발행되는 제21대 이재명 대통령 기념우표는 통상 취임 날짜에 맞춰 발행됐던 역대 기념우표와 달리 취임 100일을 맞아 기념우표가 나왔다. 문 전 대통령과 이 대통령 모두 전직 대통령의 탄핵으로 인해 조기 대선이 실시되면서 취임일에 맞춰 우표를 발행할 수 없었기 때문이다.

대통령 취임을 기념해 발행하는 우표는 희소성이 있어 인기가 높다. 문 전 대통령은 초판 기준 500만장의 우표와 2만부의 우표첩을 발행했으나 이틀 만에 완판됐다. 이에 예약 접수를 받아 그해 10월 2차로 우표첩을 추가 발행해 전체 기념우표 발행량만 900만장을 돌파했다.

윤석열 전 대통령 취임 기념 나만의 우표. 우정사업본부 제공

윤석열 전 대통령 취임 당시에는 낱장 300만장과 우표첩 2만부를 발행했다. 당시 우정사업본부는 문 전 대통령 기념우표 발행량보다 줄어든 이유에 대해 제작 기간의 차이 때문이라고 설명했다.

문 전 대통령의 경우 당선과 취임 100일 이후에 발행돼 제작 기간이 석 달 정도로 여유가 있었던 반면, 윤 전 대통령은 당선 2개월 뒤 취임식에 맞춰 발행해 제작 기간이 더 짧았다는 것이다.

이번 이 대통령 기념우표 낱장 발행량은 문 전 대통령에 비해 적고 윤 전 대통령에 비해서는 많다.

국윤진 기자 soup@segye.com

