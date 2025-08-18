포항시민들, 가장 시급하게 해결해야 할 정책 과제는 ‘지역경제 활성화’

경북 포항시민들이 가장 시급하게 해결해야 할 지역 정책과제로 '지역경제 활성화'인 것으로 나타났다.

이어 '청년 일자리 확대'(17.7%), '문화체육 및 관광 활성화'(9.9%)가 상위권을 차지했다.

이는 최근 대내외 경기 침체와 청년 인구 유출 문제, 관광산업의 확장성에 대한 지역사회의 기대감이 고루 반영된 것으로 풀이된다.

박용선(국민의힘·포항) 경북도의원이 2026년 경북도 본예산 편성을 앞두고, 포항시민을 대상으로 정책 여론조사 결과를 발표해 주목을 받고 있다.

시민 시각에서 예산의 방향과 정책 우선순위를 명확히 확인하고, 이를 경북도 본예산에 실질적으로 반영하기 위해 추진됐다.

이는 박 의원이 직접 여론조사 기관인 리얼미터에 의뢰해 시행한 것이다.

박 의원은 "이번 조사는 단순한 민심 확인을 넘어, 시민의 삶과 가장 가까운 정책들이 실제 예산으로 반영되도록 하기 위한 데이터 기반 의정활동의 일환이다"며 "지역 현안에 대한 시민의 체감 목소리를 정량화하고 정책에 녹여내기 위한 중요한 작업"이라고 말했다.

조사는 지난달 28~30일 사흘간 진행됐다.

포항시 거주 만 19세 이상 시민 604명이 응답에 참여했다.

조사 방식은 무선(84%)과 유선(16%) ARS 혼합 방식으로 진행됐고, 95% 신뢰수준에 표본오차는 ±4.0% p이다.

박 의원은 포항의 미래산업과 관련된 응답에 주목했다.

포항의 전략 산업 중 어떤 분야에 집중 육성이 필요한지를 묻는 항목에서는 '이차전지·배터리 산업'이 31.2%로 가장 높게 나타났다.

이어 '바이오·의료산업'(17.1%)과 'AI·디지털 산업'(16.4%)도 고르게 선택되며, 포항시민들은 산업의 고도화와 다변화에 기대를 걸고 있음을 보여줬다.

교육 분야에서는 '포스텍 의대 설립 등 고등교육 육성'이 전체 응답의 38.5%로 압도적 선택을 받았다.

이는 단순한 대학 설립의 차원을 넘어, 지역 내 의료 인프라 확충, 고급 인재 유입, 지역 정주 환경 개선 등 복합적 효과에 대한 시민 인식이 반영된 결과로 풀이된다.

관광과 문화 분야의 경우 '해양 레포츠 기반 인프라 확충'(23.9%)과 '축제 및 콘텐츠 개발'(20.9%)에 이어 '지역 역사 자원의 관광 자산화'(20.5%)도 높은 응답률을 보였다.

특히 연령대별로는 20~40대에서 축제와 콘텐츠, 50대 이상에서는 역사 문화형 관광에 대한 수요가 높아, 정책설계 시 세대 맞춤형 접근이 필요하다는 점을 시사했다.

복지 분야에서는 '아동·청소년 복지'(29.1%)와 '아이·노인 돌봄서비스 강화'(21.2%)가 전체의 절반을 넘는 응답을 얻었다.

특히 청년층과 40대 이하 응답자는 방과 후 돌봄, 청소년 문화공간 조성 등 교육복지 연계 수요가 뚜렷하게 나타났다.

박용선 의원은 "돌봄은 출산율만의 문제가 아닌 생활의 문제이며, 실질적 돌봄 기반이 없는 도시에는 미래가 없다"며, 체계적 예산 반영의 필요성을 강조했다.

시민들은 박 의원에게 기대하는 역할로 '투명하고 청렴한 의정활동'(22.9%)과 '교육·복지·생활밀착형 정책 추진'(20.5%), '지역 현안 해결 노력'(19.9%)을 주요하게 꼽았다.

이는 지난 수년간 박 도의원이 지역 중심형 예산 활동과 생활 밀착형 정책 추진에 주력해 온 점과 맞닿아 있다는 분석이다.

그는 "정치는 법보다 예산이 먼저 작동해야 시민의 삶을 바꿀 수 있는 만큼, 현장의 요구를 실질적 재정정책으로 연결하는 것이, 지방의원의 책무라 생각한다"고 강조했다.

그러면서 "이번 조사 결과는 도의회 예결산특별위원회, 상임위원회, 본회의에서 실질적 증거 자료로 사용될 예정인 만큼 단 한 사람의 응답도 허투루 쓰지 않겠다"고 덧붙였다.

한편 박용선 도의원은 지난 수년간 경북도의회 예결위와 교육위원회에서 포항 관련 예산 확보에 앞장서 왔다는 평가가 나온다.

특히 포스텍 의대 추진, 포항 교육청 트라우마센터 건립, 통학버스 예산 증액 등 지역 밀착 예산 확보를 위해 꾸준히 예산심사 전 여론조사를 통해 시민 의견을 수렴하고 있다.

이번 조사는 그 연장선에 있으며, 데이터 기반 의정활동의 정착을 위한 모범 사례로도 평가 받고 있다.

박용선(사진) 의원은 "시민의 요구가 곧 예산이 되는 정치, 참여가 정책이 되는 행정을 위해 앞으로도 이 과정을 더욱 정교하게 발전시켜 나가겠다"고 밝혔다.

포항=이영균 기자 lyg0203@segye.com

