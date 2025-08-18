한국해양진흥공사, 해상풍력 인프라금융 지원체계 구축

한국해양진흥공사(해진공)는 재생에너지 전환 가속화 및 국내 해상풍력 산업 경쟁력 강화를 위해 해상풍력 핵심 인프라금융 지원체계 마련에 착수했다고 18일 밝혔다.

해상풍력 인프라금융 지원체계 구축은 기존 해양금융 지원체계를 기반으로 하되, 정책 관련 불확실성과 프로젝트 고유위험 등 시장초기 특성을 고려해 기존 해양금융 프레임만으로 해결하기 어려운 과제를 보완하기 위해 추진한다. 또 전문가 및 이해관계자의 폭 넓은 의견수렴과 타 금융기관과의 협력을 바탕으로 정책적 지원기반 마련 통해 해상풍력 인프라의 안정적인 금융지원이 추진될 수 있도록 하는데 주안점을 두고 있다.

해상풍력 시장 내 안정적인 특수선박·전용항만 생태계 형성을 위해서는 금융기반 마련이 무엇보다 중요하지만, 현재 시장 형성 초기 단계로 금융 지원체계가 갖추어지지 못한 상황이다. 해진공은 전용선박 도입과 항만 인프라 구축 전 과정에서 금융지원이 필요한 지점을 체계적으로 검토하고, 시장 및 이해관계자 의견을 다각도로 수렴해 금융 안정성 병목 현상을 진단할 계획이다. 또 이달 22일 서울 여의도에서 개최될 예정인 ‘해상풍력 인프라금융 지원체계 구축 간담회’에서 이 같은 내용을 발표할 계획이다.

특히 이날 간담회에서 해진공은 ‘해상풍력 인프라(특수선박-전용항만)금융 지원체계 구축 관련 추진방향’을 발표하고, 종합 패널토론을 거쳐 수렴된 현장 의견을 토대로 금융 지원체계를 구축할 방침이다. 이어 수요와 공급, 정책분과로 구성된 실무협의체 운영을 통해 시장의 의견을 수렴해 정책제언을 발굴하는 등 해상풍력 인프라 금융 지원체계 구축 로드맵 수립을 위한 협의를 지속해 나갈 방침이다.

해진공은 또 해상풍력 인프라금융 지원체계 실효성을 높이기 위해 시장 의견 청취를 거쳐 해상풍력 인프라금융 지원 시범사업 추진도 검토 중이다.

안병길 해진공 사장은 “해상풍력 핵심 인프라금융 지원체계 구축은 그동안 해외 용선에 의존하던 특수선박을 국내 사업자가 직접 발주할 수 있는 시장기반을 조성함으로써 특수선박 운영 기술 내재화와 국내 전문 인력 양성의 전환점을 마련하는 사업”이라고 강조했다.

