민주 "역사 쿠데타 지속…'매국노' 독립기념관장 파면해야"

더불어민주당은 18일 광복절 기념사로 논란을 빚은 김형석 독립기념관장에 대해 "광복은 연합군의 선물이라는 망언은 참담하다"며 파면을 거듭 촉구했다.



정청래 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 "민주당은 역사 내란 세력도 철저하게 척결해가도록 하겠다"며 이같이 언급했다.

정청래 더불어민주당 대표가 18일 서울 여의도 국회에서 열린 최고위원회의에 참석하고 있다.

정 대표는 이날 "지난해 우리는 또다시 빛의 혁명으로 민주주의 빛을 지켜냈다"며 "하지만 지금도 빛을 빼앗으려는 역사 쿠데타가 계속되고 있다"고 강조했다.



이런 발언은 윤석열 정부 시절 임명된 김 관장이 지난 15일 "광복은 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물"이라고 발언해 논란을 빚은 점을 겨냥한 것으로 보인다.



실제로 이날 정 대표는 해당 기념사 내용을 "망언"으로 규정하면서 "어떻게 독립기념관장이 광복절 경축사에서 우리 민족의 피와 희생으로 일군 독립의 역사를 부정한단 말이냐"고 비판했다.



그러면서 "헌법 전문에서 대한민국은 3·1 운동으로 건립된 임시정부의 법통을 규정하고 있다. 그럼에도 1948년 8월 15일 정부 수립일을 건국절로 하자는 논란은 아직도 끊이지 않고 있다"며 뉴라이트 진영의 건국절 제정 주장도 거론했다.



정 대표는 "건국절을 1948년 8월 15일로 하자는 속셈은 '그 이전에 나라가 없으니 애국도 없고 매국도 없다. 친일도 없고 독립운동 역사도 우리의 역사가 아니다'라는 망국적인 주장"이라며 "역사 왜곡이자 헌법 정신 부정"이라고 지적했다.



김병기 원내대표는 "나라를 팔아먹어야만 매국노인가"라며 "역사를 왜곡하고 국가를 위해 헌신한 순국선열을 폄훼하는 자들 모두 오늘날의 매국노"라고 질타했다.



그러면서 "그런 자들을 그대로 내버려 둔다면 우리도 매국에서 자유로울 수 없다"며 "김형석의 궤변을 듣다 보면 역겨워진다. 이런 자를 그냥 두는 것은 우리도 역사에 죄를 짓는 것"이라고 덧붙였다.



김 관장의 해명에 대해선 "사과는커녕 광복에 대한 다양한 시선 운운하며 요설을 토해내고 있다"며 "김형석의 발언은 단순한 실수, 학술적 주장이 아니다. 순국선열과 독립운동가의 피해와 희생을 정면으로 부정하는 폭거"라고 맹비난했다.



김 원내대표는 "순국선열과 독립운동가의 희생을 송두리째 부정하는 이런 자가 어떻게 독립기념관장일 수 있겠나"라며 "역사와 독립정신을 지키기 위해 즉각적인 파면을 강력하게 촉구한다"고 강조했다.

