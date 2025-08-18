제주경제통상진흥원장에 고병기 전 농협중앙회 상무

제주경제통상진흥원장에 고병기(63) 전 농협중앙회 상무가 임명됐다.

18일 제주도에 따르면 고 신임 원장은 1988년 농협중앙회에 입사해 제주본부장, 경제지주회사 상무, 상호금융 상무 등을 거치며 금융과 경제 분야에서 폭넓은 현장 경험과 전문성을 쌓았다.

오영훈 제주지사가 18일 도청 집무실에서 고병기 신임 경제통상진흥원장(오른쪽)에게 임명장을 전달하고 기념촬영하고 있다. 제주도 제공

이후 ㈜농협홍삼 대표이사와 ㈔제주국제감귤박람회조직위원회 위원장을 맡아 지역 농수산물 유통과 판로 확대에도 기여했다.

고 원장은 “제주 경제의 지속가능한 성장을 위해 도내 중소기업과 소상공인의 경쟁력 강화에 최선을 다하겠다”고 포부를 밝혔다.

오영훈 지사는 이날 임명식에서 “풍부한 현장 경험과 경영 전문성을 바탕으로 제주 경제와 지역 상권 활성화를 위한 진흥원의 역할을 한층 강화해 달라”고 당부했다.

제주경제통상진흥원은 도내 기업의 판로 확대, 창업 지원, 마케팅, 해외 진출 등 지역경제 전반을 지원하는 핵심 기관이다.

제주도는 고 원장의 다양한 경험이 도내 중소기업과 소상공인의 경영안정 및 성장 지원에 기여할 것으로 기대하고 있다.

신임 원장 임기는 2027년 8월 17일까지 2년이다.

제주=임성준 기자 jun2580@segye.com

