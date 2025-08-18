원주시, 지역 현안 사업 ‘특별교부세’ 15억원 확보

원주시는 지역 현안 해결과 재난 예방 사업에 투입될 특별교부세 15억원을 확보했다고 18일 밝혔다.

이 예산은 어려운 재정 여건 속 지역 현안 해결에 큰 도움이 될 전망이다.

원강수 원주시장. 원주시 제공

지역 현안 사업으로는 △원주시 장애인 쉼터 조성 3억원 △관설동 학마을 일원 도로(소로1-17호) 개설 5억원이다. 재난·안전 사업으로는 △구 동화교 보수 3억원 △혁신·기업도시 재난 안전 전광판 설치 4억원을 확보했다.

시는 확보된 예산을 계획에 따라 신속하고 효율적으로 집행해 시민들이 실질적으로 체감할 수 있는 변화를 이끌 방침이다.

이번 특별교부세 확보를 위해 시는 지역구 국회의원과 지속적으로 협의하고, 행정안전부에 사업의 필요성과 시급성을 적극적으로 설명하는 등 다각적인 노력을 기울여왔다.

원강수 원주시장은 “이번 특별교부세 확보는 지역구 국회의원과 원주시가 한마음으로 노력한 결실”이라며 “책임감 있게 사업을 추진해 안전하고 품격 있는 도시를 만들어 나가겠다”고 말했다.

원주=배상철 기자 bsc@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]