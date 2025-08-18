‘시 승격 70주년’ 원주시 페이스북에 축하메시지 남기면 선물 팡팡

원주시가 시 승격 70주년을 기념, 공식 페이스북에서 축하메시지 이벤트를 실시한다.

원주시는 8월 18일부터 9월 1일까지 원주시 페이스북을 팔로우하고, 시 승격 70주년을 기념하는 축하메시지를 남겨 인증한 뒤 이벤트에 참여하면 추첨을 통해 100명에게 치킨세트(3명)와 커피쿠폰(97명)을 지급한다고 밝혔다.

당첨자는 9월 10일 발표한다. 경품은 12일 발송될 예정이다.

자세한 내용은 공식 사회관계망서비스(인스타그램, 페이스북, 블로그), 홈페이지, 전광판을 확인하면 된다.

원주시는 공식 SNS 활성화를 위해 3차례 걸친 이벤트를 계획하고 있다. 이번 행사는 2번째다. 앞선 3월에는 인스타그램 구독 이벤트를 진행한 바 있다.

원주시 공식 페이스북 팔로워는 이날 기준 3만6770명이다. 유익한 시정 소식과 함께 관광지, 둘레길, 축제 정보 등 다양한 볼거리와 즐길 거리를 전달해 시민과 소통하는 채널로 운영되고 있다.

함은희 시정홍보실장은 “원주시 SNS는 시정 소식을 시민들에게 빠르고 생생하게 전달하는 중요한 소통 창구”라며 “앞으로 SNS를 통해 더욱 유익하고 다양한 콘텐츠를 선보일 수 있도록 노력하겠다”라고 말했다.

원주=배상철 기자 bsc@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]