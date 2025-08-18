6년 주기 대박설? ‘괴물 신인’ 파급력에 전세계 들썩… ‘BTS 동생’ 코르티스, 오늘(18일) 데뷔

‘빅히트 뮤직’의 뉴페이스 코르티스가 오늘(18일) 오후 6시 첫 번째 미니앨범이자 데뷔앨범인 ‘컬러 아웃사이드 더 라인스’로 대중 앞에 처음 선다.

오늘(18일) 데뷔하는 코르티스. 빅히트 뮤직 제공

코르티스는 전원 10대인 마틴, 제임스, 주훈, 성현, 건호로 이뤄진 방탄소년단과 투모로우바이투게더에 이어 빅히트 뮤직의 세 번째 보이그룹이다. ‘보이그룹 맛집’ 빅히트 뮤직이 6년 주기로 신인을 선보인다는 점에서 K팝 팬덤 사이에서는 ‘6년 주기 대박설’이 있을 정도로 관심이 뜨겁다.

코르티스는 이러한 관심을 입증하듯 글로벌 숏폼 동영상 플랫폼 틱톡 계정 개설 6일 만에 100만 팔로워를 달성하는 대기록을 세웠다. 데뷔 앨범의 인트로곡 ‘GO!’ 뮤직비디오는 한국, 미국, 캐나다 등 11개 국가·지역에서 유튜브 인기 급상승 뮤직비디오 차트에 오르는 등 국내외 팬들의 뜨거운 반응을 얻었다.

빅히트 뮤직은 음악, 안무, 영상을 공동 창작한다는 점을 강조하며 코르티스를 ‘영 크리에이터 크루’라는 수식어로 홍보했다. 데뷔 앨범 역시 멤버 전원이 제작에 참여한 것으로 알려졌으며, 크레딧에 모두 이름을 올렸다.

인트로고 ‘GO!’ 외에도 타이틀곡 ‘왓 유 원트(What You Want)’부터 ‘패션(FaSHioN)’, ‘조이라이드(JoYRide)’, ‘럴러바이(Lullaby)’까지 총 5곳의 곡을 선보인다.

타이틀곡 ‘왓 유 원트’에 대한 기대감이 남다르다. 해당 곡은 1960년대 사이키델릭록의 향수를 담은 기타 리프와 힙합 기반의 붐뱁 리듬을 활용했다. K팝 보이그룹에서 쉽게 시도하지 않는 장르로, 팬들의 궁금증을 더했다.

‘BTS 동생’ 코르티스. 빅히트 뮤직 제공

또한 화려한 퍼포먼스 역시 기대 포인트다. 왓 유 원트 안무는 멤버들의 자신감과 에너지 그리고 짙은 땀 냄새를 표현한다. 이를 시각적으로 생생하게 구현하기 위해 장치를 활용하는 등 다채롭게 무대를 꾸밀 예정이다. 해당 안무는 오늘(18일) 오후 6시 하이브 레이블즈 공식 유튜브 채널에서 확인할 수 있다.

선 밖의 세상을 향해 첫걸음을 떼는 코르티스는 타이틀곡 ‘왓 유 원트’로 대중에게 강렬한 인상을 남기며 존재감을 각인시킬 예정이다. 이어 오는 9월 8일, 데뷔 앨범 ‘COLOR OUTSIDE THE LINES’를 정식 발매하며 본격적인 음악 활동에 돌입한다. 독창적이고 개성 있는 스타일로 주목받고 있는 코르티스는 이번 앨범을 통해 자신들만의 세계를 확실히 보여줄 전망이다.

다시 한 번 빅히트 뮤직의 ‘6년 주기 대박설’이 성공할 것인지 팬들의 관심이 쏠린다.

서혜주 온라인 뉴스 기자 hyejudy@segye.com

