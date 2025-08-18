정청래 “지금도 역사 쿠데타 계속…역사 내란 세력 척결”

더불어민주당 정청래 대표는 18일 “민주당은 역사 내란 세력을 철저하게 척결해가도록 하겠다”고 밝혔다.

정 대표는 이날 국회에서 열린 최고위원회의에서 김형석 독립기념관장의 발언을 언급하며 “지난해 우리는 또다시 빛의 혁명으로 민주주의의 빛을 지켜냈다. 하지만 지금도 빛을 빼앗으려는 역사 쿠데타가 계속되고 있다”고 했다.

윤석열 정부에서 임명된 김 관장은 지난 15일 광복절 기념사에서 “광복은 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물”이라고 말하면서 논란이 일었다. 정 대표는 해당 발언을 두고 “참담한 망언”이라며 “어떻게 독립기념관장이 광복절 경축사에서 우리 민족의 피와 희생으로 일군 독립의 역사를 부정한단 말이냐”고 비판했다.

정 대표는 건국절 제정 주장을 거론하며 “역사 내란 세력 척결”을 강조하기도 했다. 그는 “건국절을 1948년 8월15일로 하자는 속셈은 ‘그 이전엔 나라가 없으니 애국도 없고 매국도 없다. 친일도 없고 독립운동 역사도 우리의 역사가 아니다’라는 망국적 주장”이라며 “역사 왜곡이자 헌법 정신 부정”이라고 지적했다. 그러면서 “내란의 완전한 종식, 반헌법 세력의 철저한 척결만이 비극의 역사를 되풀이하지 않는 길”이라고 말했다.

김병기 원내대표도 “역사와 독립정신을 지키기 위해 김 관장의 파면을 강력하게 촉구한다”며 “이런 자를 보고 있는 것이 역겹고 수치스럽다”고 맹비난했다.

김 원내대표는 “역사를 왜곡하고 국가를 위해 헌신한 순국선열을 폄훼하는 자 모두 오늘날의 매국노”라며 “그런 자들을 그대로 내버려 둔다면 우리도 매국에서 자유로울 수 없다”고 주장했다. 그는 “김형석의 발언은 단순한 실수, 학술적 주장이 아니라 순국선열과 독립운동가의 피와 희생을 정면으로 부정하는 폭거”라며 “그런데도 사과는커녕 ‘광복에 대한 다양한 시선’ 운운하며 요설을 토해내고 있다. 역사 왜곡을 국민 통합이라는 허울 좋은 말로 포장하며 국민을 조롱하고 있다”고 비판했다.

논란이 일자 김 관장은 전날 자료를 내고 “‘해방은 하늘이 준 떡’이라는 함석헌의 해석이 ‘항일 독립전쟁의 승리로 광복을 쟁취했다’라는 민족사적 시각과 다른 것이라고 지적하면서, 3·1 운동과 임시정부의 독립투쟁을 (축사를 통해) 구체적으로 밝혔다”며 “그런데 일부 언론에서는 뒷부분은 모두 빼버린 채 ‘연합국의 승리로 광복이 됐다’는 인용 부분만 발췌해서 내용을 왜곡 보도했다”고 반박했다.

