[속보] 李 대통령 “대한민국 국익 지키려면 남북 관계 매우 중요”

이재명 대통령이 18일 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 을지 국무회의를 주재하고 있다. 연합뉴스

이재명 대통령은 18일 “진짜 유능한 안보는 평화를 지키는 것”이라며 “싸워서 이기는 것보다 싸우지 않고 이기는 게 낫고, 그것보다는 싸울 필요가 없는 평화 상태가 가장 확실한 안보”라고 밝혔다.

이 대통령은 이날 오전 서울 용산 대통령실 청사에서 열린 을지 국무회의 모두발언에서 “국가의 제1책무는 국민 생명과 안전을 지키는 일”이라며 이같이 말했다. 이어 “민관군이 함께 참여하는데 실질적인 연습이 되면 좋겠다”며 “국제 질서 재편, 인공지능 등 신기술의 급속한 발전, 기후 변화로 인한 안보 개념이 매우 많이 변화하고 있다”고 덧붙였다.

이 대통령은 “전통적인 군사위협을 넘어서 경제·기술·환경 요소 등이 얽힌 복합 위기에 대비한 통합적인 안보역량이 필요하다”며 “을지연습으로 우리 안보태세를 면밀히 점검하고, 국가의 총체적인 위기관리 능력을 한층 더 발전시켜 나갔으면 좋겠다”고 말했다.

이 대통령은 “지금 필요한 것은 철통같은 대비태세를 굳건하게 유지하는 바탕 위에서 긴장을 낮추기 위한 발걸음을 꾸준하게 내딛는 용기”라며 “작은 실천들이 조약돌처럼 쌓이면 상호 신뢰가 회복될 거고 평화의 길도 넓어져서 남북이 함께 성장할 수 있는 토대도 마련될 것”이라고 했다.

계속해서 “급변하는 대외 여건에서 대한민국 국익을 지키고 외교 공간을 넓히려면 남북 관계가 매우 중요하다”며 “관련 부처는 기존 남북 합의 중에서 가능한 부분부터 단계적인 이행을 준비해주기를 바란다”고 당부했다.

김동환 기자 kimcharr@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]