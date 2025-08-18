“40년 로봇 기술의 정수”…엡손, 하이엔드 6축 로봇 선보인다

한국엡손이 고속·고정밀 작업에 특화된 하이엔드 6축 로봇 ‘C-C 시리즈’를 출시한다고 18일 밝혔다.

엡손 로봇의 C시리즈는 고속·고정밀 하이엔드 6축 로봇 라인업으로, 이번에 출시한 C-C 시리즈는 안전성과 효율을 모두 향상시킨 가장 최신 모델이다.

신제품 시리즈는 8㎏과 12㎏의 가반 중량을 지원하며, 암 길이는 900㎜(8㎏·12㎏), 1400㎜(12㎏) 두 가지 버전으로 정밀 작업을 요하는 제조업 현장에 폭넓게 대응이 가능하다. 포스센서를 활용해 전자·전기 및 자동차 전장 분야의 조립, 이송, 디버링 등 고난도 자동화 공정에 최적화된 성능을 갖춰, 기술집약적 산업군에서 활용도가 높을 것으로 기대된다.

이번 신제품 시리즈에선 편의성이 대폭 개선됐다. 전작에선 1.5년(평균)마다 배터리를 교체해야 했지만, 이번엔 배터리리스 모터 유닛을 적용하면서 다운타임과 유지보수 비용 모두 줄었다. 생산 효율성도 크게 향상됐고, 다양한 안전 기능 관련 인증을 획득해 작업자를 비롯한 주변 환경을 보호할 수 있다.

모로후시 준 한국엡손 대표는 “C-C 시리즈는 엡손이 40여년간 축적한 로봇 기술의 정수를 담은 제품”이라며 “고속·고정밀 성능에 더해 안전성과 유지보수 편의성을 모두 강화해, 제조 현장의 품질과 생산성을 동시에 향상시키는 차세대 솔루션으로 자리매김할 것”이라고 말했다.

이동수 기자 ds@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]