임영웅, 직접 그린 이모지로 감성 더한 '아임 히어로 2' 트랙 리스트 공개

가수 임영웅(34)이 신선한 정규 2집 트랙 리스트를 공개하며 컴백 기대감을 높였다.

18일 임영웅의 공식 사회관계망서비스(SNS)에는 오는 29일 발매 예정인 신보 'IM HERO 2(아임 히어로 2)'의 트랙 리스트 이미지가 공개됐다.

공개된 트랙 리스트에는 '답장을 보낸지' '순간을 영원처럼' '비가와서' '나는야 Hero' '돌아보지 마세요' 등 제목부터 임영웅 표 감성이 묻어나는 총 11개 곡이 담겼다.

특히 이번 트랙 리스트는 다양한 폰트를 활용해 표현한 곡 제목과 임영웅이 직접 그린 이모지 그림이 더해져 아기자기 하면서 센스있는 그의 감각이 엿보인다.

신선한 트랙 리스트에 이어 타이틀 곡이 어떤 곡일지 궁금증까지 더해져 공개 전부터 팬들의 많은 관심이 집중될 것으로 보인다.

이번 앨범은 지난 2022년 5월 첫 정규 앨범 'IM HERO' 이후 3년 여만에 선보이는 정규 앨범으로 그는 더욱 넓어진 음악 스펙트럼과 한층 업그레이드 된 실력으로 또 한 번 대중의 귀를 사로잡을 예정이다.

임영웅의 정규 2집 'IM HERO 2(아임 히어로 2)'는 오는 29일 오후 6시 각종 음원사이트에서 공개된다.

한편, 임영웅은 오는 26일 방송되는 SBS 예능 '섬총각 영웅 (Little Island, Big Hero)'에서 무공해 섬총각이 돼 찐친들과 무계획 섬마을 라이프를 선보인다.

또 오는 10월 인천을 시작으로 대구, 서울, 광주, 대전에서 전국투어 콘서트 'IM HERO TOUR 2025'를 펼칠 예정이다.

