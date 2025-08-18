정청래 "지금도 역사 쿠데타 지속…역사 내란 세력도 척결"

더불어민주당 정청래 대표는 18일 "민주당은 역사 내란 세력도 철저하게 척결해가도록 하겠다"고 밝혔다.



정 대표는 이날 국회 최고위원회의에서 "지난해 우리는 또다시 빛의 혁명으로 민주주의 빛을 지켜냈다"며 "하지만 지금도 빛을 빼앗으려는 역사 쿠데타가 계속되고 있다"면서 이같이 말했다.

더불어민주당 정청래 대표가 18일 국회에서 열린 최고위원회의에서 발언하고 있다. 연합뉴스

이런 발언은 윤석열 정부 시절 임명된 김형석 독립기념관장이 지난 15일 "광복은 제2차 세계대전에서 연합국의 승리로 얻은 선물"이라는 광복절 기념사로 논란을 빚은 점을 겨냥한 것으로 보인다.



실제로 이날 정 대표는 해당 기념사 내용을 "망언"으로 규정하면서 "어떻게 독립기념관장이 광복절 경축사에서 우리 민족의 피와 희생으로 일군 독립의 역사를 부정한단 말이냐"고 비판했다.



그러면서 "헌법 전문에서 대한민국은 3·1 운동으로 건립된 임시정부의 법통을 규정하고 있다. 그럼에도 1948년 8월 15일 정부 수립일을 건국절로 하자는 논란은 아직도 끊이지 않고 있다"며 뉴라이트 진영의 건국절 제정 주장도 거론했다.



정 대표는 "건국절을 1948년 8월 15일로 하자는 속셈은 '그 이전에 나라가 없으니 애국도 없고 매국도 없다. 친일도 없고 독립운동 역사도 우리의 역사가 아니다'라는 망국적인 주장"이라며 "역사 왜곡이자 헌법 정신 부정"이라고 지적했다.



이어 정 대표는 수해 피해 복구와 관련해선 "해를 거듭할수록 예측할 수 없는 강우와 커지는 피해 앞에 원래대로 되돌리기만 하는 원상 복구는 더는 근본적인 해결이 될 수 없다는 결론에 이르렀다"고 말했다.



그는 "이제 비로 인한 피해를 원천적으로 막을 수 있도록 복구가 조금 더 강화된 개념의 개선 복구로 추진해야 한다"며 "예산이 더 많이 필요한데 특별한 대책에는 특별한 예산이 필요하지 않을까 생각한다"고 강조했다.

[연합]

