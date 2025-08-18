영풍 “석포 지역 청소년 문화적 성장 위해 지원 아끼지 않겠다”

경북 봉화군 석포면 청소년들의 두 번째 단편영화 제작 도전이 본격적인 촬영 단계에 들어섰다.

영풍 석포제련소가 후원하는 ‘제2기 석포중 단편영화교실’ 참가 학생들은 지난 13일부터 17일까지 닷새간 석포면 일대에서 단편영화 촬영을 진행했다.

18일 영풍에 따르면 촬영은 13일과 14일 이틀간 리허설을 통해 연기와 동선을 점검한 뒤, 15일부터 17일까지 본 촬영에 들어가는 방식으로 체계적으로 이루어졌다.

이번 프로젝트에는 중부대학교 연극영화과가 협업 형태로 참여해, 지역 청소년들의 창의성과 예술적 역량을 키우는 데 힘을 보탰다. 중부대에서는 교수 1명과 재학생 5명이 직접 석포를 찾아 현장을 지원했으며, 학생 배우들에게 연기 지도를 하는 한편 일부 대학생들은 작품에 조연으로 출연하기도 했다.

영화 제작을 총괄한 리온픽쳐스(대표 이성호)는 극의 완성도를 높이기 위해 전문 배우 2명을 섭외, 주요 장면에 투입했다. 이들은 청소년 배우들과의 호흡을 통해 극의 몰입도를 높였다는 평가를 받고 있다.

앞서 참여 학생 10명은 이달 초 2박 3일간의 합숙 워크숍을 통해 시나리오 기획부터 연출, 촬영, 조명, 음향 등 제작 전반에 걸쳐 역할을 분담하며 철저한 준비 과정을 거쳤다.

완성된 단편영화는 후반 편집 작업을 거쳐 영풍의 공식 유튜브 채널인 ‘영풍튜브’를 통해 공개될 예정이며, 석포면 마을 시사회를 비롯해 국내외 단편영화제 출품도 추진 중이다.

영풍 석포제련소 관계자는 “청소년들이 주도적으로 참여하고, 대학과 외부 전문가가 협업한 덕분에 이번 영화 프로젝트의 완성도가 크게 향상됐다”며 “앞으로도 석포 지역 청소년들의 문화적 성장을 위해 다양한 지원을 아끼지 않겠다”고 전했다.

