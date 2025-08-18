송언석 "당사 압수수색은 반인권적 야당탄압…일절 협조 못 해"

(서울=연합뉴스) 류영석 기자 = 국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표가 18일 서울 여의도 국민의힘 중앙당사에서 열린 비상대책위원회 회의에서 발언하고 있다. 2025.8.18 ondol@yna.co.kr (끝)

국민의힘 송언석 비상대책위원장 겸 원내대표는 18일 김건희 특검의 여의도 당사 압수수색 시도 및 당원명부 제출 요구와 관련, "일절 협조할 수 없다는 점을 분명히 밝힌다"고 말했다.



송 비대위원장은 이날 당사에서 열린 비상대책위원회에서 "오늘이 될지 내일이 될지 알 수는 없지만 특검이 또다시 압수수색 영장을 들고 이곳 중앙당사로 들이닥칠 것으로 예상된다"며 이같이 밝혔다.



그는 "이름, 주민등록번호, 전화번호뿐만 아니라 계좌번호까지 담겨있는 500만 당원의 개인정보를 탈취하겠다는 야당 사찰, 국민 사찰에 협조할 수 없다"며 "국민의힘 당원 전체를 잠재적 범죄자로 취급하는 반인권적 야당 탄압"이라고 주장했다.



이어 "국민의힘은 그들만의 대한민국을 만드는 이재명 정권의 무도한 특검 칼춤에 맞서 끝까지 싸울 것"이라며 "특검은 500만 당원의 개인정보 무단 강탈 행위를 즉각 포기하고 부당한 영장 집행에서 당장 손을 뗄 것을 촉구한다"고 했다.



그는 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 '어떤 형태의 흡수 통일도 추구하지 않겠다'고 천명한 데 대해선 "이재명 정부가 말하는 남북 간 협력 역시 확고한 대북 억지력에 기초한 안보 태세와 국민 통합 없이는 불가능하다"고 말했다.



그러면서 "북한의 도발에 고개 숙이는 불안한 평화에 집착하지 말고 확고한 한미동맹을 토대로 실질적인 대북 억지력 강화 정책을 수립하기 바란다"고 덧붙였다.

<연합>

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]