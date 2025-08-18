20·30세대 ‘고통 완화’ 자신한 조국…“마음 달라질 것”

조국혁신당 조국 전 대표가 지난 15일 밝은 표정으로 서울 구로구 남부교도소에서 나오고 있다. 뉴스1

이재명 정부의 특별사면으로 8개월 만에 조기 출소한 조국혁신당 조국 전 대표는 자신의 입시 비리 혐의에 대한 분노로 사면 반대 여론이 거셌던 20·30 세대 마음을 돌릴 수 있을 거라 내다봤다.

조 전 대표는 18일 한겨레신문이 공개한 인터뷰에서 “제가 석방된 오늘부터 앞으로의 제 행동과 실천으로 그분들의 고통을 완화하고 그분들의 꿈을 실현해주는 뭔가를 한다면 마음이 달라지지 않을까 생각한다”고 말했다. 이어 “사면에 반대했던 분들의 마음을 풀어드리는 건 앞으로 저의 실천에 달려 있다고 본다”고 덧붙였다. 인터뷰는 지난 15일 진행됐다고 이 신문은 언급했다.

이 발언은 ‘20·30 세대에서 사면 비판이 높았다고 언급했는데, 왜 그렇다고 생각하나’라는 질문의 답변 과정에서 나왔다. “20·30 세대가 저에 대해 가진 불만은 이른바 ‘입시 비리’ 문제에 대한 불만일 것”이라는 인터뷰 발언에서 보듯 조 전 대표는 비난 촉발 요소를 정확히 알고 있었다.

앞서 한국갤럽이 지난 12~14일 전국 만 18세 이상 성인남녀 1007명 대상으로 진행해 15일 공개한 조 전 대표 사면 여론조사에서 ‘찬성’은 43%에 반대는 48%로 나타났다. ‘모름·응답 거절’은 9%였다. 연령대로 보면 40~50대는 찬성 의견, 그 외 다른 연령대에서는 반대 의견이 우세했다. 구체적으로 40대는 58%, 50대는 59%가 각각 조 전 대표 사면에 찬성했다. 반면 18~29세(50%)·30대(62%)·60대(54%)·70대 이상(56%)에서는 절반 이상이 조 전 대표 사면을 반대했다.

사면을 반대한 48%에게 자신의 ‘효능’과 역할의 필요성을 입증하겠다고 밝힌 조 전 대표는 20·30세대의 비판을 이해하고 감수한다고도 했다. 그는 한겨레에 “자신들은 가질 수 없는 인턴십이라는 기회를 조국이라는 사람은 자식들에게 주고, 그걸 입시에 제출했다는 것 때문에 화를 내는 게 아닐까 생각한다”며 “그 점은 사건이 터졌을 때부터 여러 차례 사과했고, 지금도 여전히 죄송한 마음”이라고 말했다.

조국혁신당의 강령에서 대학입시 등에서의 기회균등을 언급한 대목(빨간 네모)이 눈에 띈다. 조국혁신당 공식 홈페이지 캡처

조국혁신당은 강령에서 “우리는 기회균등이 보장되는 사회를 만들기 위해 행동한다”며 “우리는 국회와 정부에 계층 이동성을 전담하는 부서를 설치, 계층 이동의 탄력성을 회복하기 위해 행동한다. 소득별 등록금과 장학제를 확대 강화하고, 학교 및 사회생활에서 저소득층 자녀들의 기회를 증진하기 위해 행동한다”고 밝힌다.

특히 “대학입시를 비롯해 공무원이나 공공기관 직원 등 각종 선발과정에서 지역별, 소득별 기회균등선발제를 확대하고 민간까지 확산시키기 위해 행동한다”는 창당 시기 주목받은 내용도 여전히 강령에 남아 있다.

