WSJ, 러·우 전쟁 종식‥ “1953년 한국전쟁 결말과 유사할 것”

러시아와 우크라이나 전쟁을 종식하기 위해 우크라이나를 비롯한 유럽 각국 정상들이 18일(현지 시간) 미국 백악관으로 집결하는 가운데, 이들에게 최선의 시나리오는 ‘한국식 결과(Korea-style outcome)’라고 월스트리트저널(WSJ)은 분석했다.

지난 7월 30일 우크라이나 수도 키이우에서 드론 공격으로 인한 폭발이 일어나는 모습. 로이터=연합뉴스

신문은 이날 우크라이나 종전이 어떻게 이뤄질지에 대한 분석 기사에서 “우크라이나와 그 유럽 동맹국들에게 가장 유리한 시나리오는 아마도 러시아가 이미 점령하고 있는 우크라이나 영토 약 5분의 1에 해당하는 지역으로 러시아의 성과를 제한하는 것”이라고 짚었다.

신문은 이러한 결과가 “1953년 한국전쟁 결말과 유사할 것”이라며 “한반도는 분단된 채 남았으나, 남한은 특히 미국 주둔을 통해 방어 받았다”고 해석했다.

신문은 블라디미르 푸틴 대통령에게 “한국식 결과는 역사적인 실패로 끝날 것”이라고 지적했다.

러시아가 우크라이나 영토 20%를 차지했으나, 우크라이나를 서방 군대가 보호하는 모습을 지켜봐야 한다고 신문은 짚었다.

신문은 그러면서 푸틴 대통령이 이러한 ‘후퇴’ 전략을 택한 배경에는 전쟁이 러시아 내부 안정성을 위협할 만큼 감당하기 어려운 경제적, 정치적 위험을 초래할 수 있다고 우려했을 수 있다고 분석했다. 혹은 미국 주도의 제재가 심화되면서 러시아가 버티기 어렵다고 판단했을 수 있다고 했다.

독일 싱크탱크인 독일 국제안보문제연구소의 러시아 경제 전문가 야니스 클루게는 “지금 러시아의 관점은 이 전쟁이 지속가능하지 않다는 것”이라며 “하지만 우크라이나는 더 지속 가능하지 않으며 경제 문제가 전쟁 종식을 강요할 때쯤이면 우크라이나는 이미 패배할 것”이라고 분석했다.

러시아와 우크라이나 전쟁은 중요한 국면에 직면했다. 비록 지난 15일 알래스카에서 열린 도널드 트럼프 미국 대통령과 블라디미르 푸틴 러시아 대통령의 회담은 휴전 합의 없이 끝났으나 18일 백악관에서 우크라이나와 유럽국 정상들의 회의가 열리기 때문이다.

