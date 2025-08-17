국군방첩사령관 직무대행에 '비육사 출신' 편무삼 준장 발탁

국군방첩사령부 사령관 직무대행에 육군사관학교 출신이 아닌 학사장교 출신이 발탁됐다.

17일 국방부에 따르면, 군 당국은 18일부로 방첩사령관 직무대리를 이경민 육군 소장에서 편무삼 육군 준장으로 교체한다. 이 소장은 육군으로 원대복귀 조치된다.

방첩사령관 직무대행에 편무삼 육군 준장. 사진은 중령 당시 모습. 사진=53사단 제공

편 준장은 공주고, 광주대 법학과 졸업 후 1995년 학사장교 26기로 임관했다. 2작전사령부 작전처장 및 작전계획처장, 7공수여단장 등을 역임했다.

국방부는 “현 시점에서 방첩사령부 조직 안정을 위한 적임자로, 방첩사령부와 관련된 현안 업무들을 안정적으로 추진할 것으로 기대한다”고 밝혔다.

일반적으로 방첩사 참모장은 소장, 사령관은 중장 보직이었다.

일각에서는 하반기 장군 정기인사에서 편 준장을 소장으로 진급시켜 사령관에 임명하는 것 아니냐는 관측도 제기된다.

국방부는 “편 준장이 보직될 직책은 참모장(대리)”라며 편제상 소장직위여서 대리가 붙는 것이며, 참모장으로서 사령관 직무대리를 추가로 맡게 되는 것이라고 국방부는 설명했다.

박수찬 기자 psc@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]