가수 션, 광복절에 81.5㎞ 완주… 24억 기부

가수 션(사진)이 광복절 80주년을 맞아 기부 마라톤 ‘2025 815런’ 행사를 열고 81.5㎞ 마라톤 완주 성공과 함께 조성한 기부금 약 24억원을 독립유공자 후손 주거환경 개선사업에 쓰도록 기부했다고 소속사 YG엔터테인먼트가 16일 밝혔다.

전날 광복절에 열린 ‘2025 815런’은 광복절의 의미와 독립유공자에 대해 감사함을 되새기자는 취지의 기부 마라톤이다.

올해는 역대 최다 인원인 1만9450명이 참가했다. 션은 무더위 아래에서도 81.5㎞를 7시간50분22초에 완주했다.

오프라인 참가자 4000명이 서울 월드컵공원에서 함께 달렸다. 노스페이스·미라클365 등 후원 기업 110곳의 기부금과 개인 참가비로 조성된 23억8000여만은 전액 한국해비타트에 전달됐다.

션은 2020년(‘815런’)과 2021년(‘3·1런’) 시작한 행사를 통해 모은 후원금으로 독립유공자 후손에게 새 보금자리를 헌정하고 있다. 현재 20∼22번째 집을 짓고 있다.

이복진 기자

