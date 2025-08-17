아펜젤러 2세 눈에 비친 일제의 만행

“(1916∼1919년 조선 총독을 역임한) 하세가와 요시미치는 ‘도살자’라는 별명에 걸맞게 행동했다.” “일제의 통치는 언제나 제국이 우선이고 한국인은 그다음이었다.”



우리나라 최초의 근대식 학교인 배재학당을 세운 미국인 선교사 헨리 거하드 아펜젤러(1858∼1902)의 아들인 헨리 도지 아펜젤러(1889∼1953)의 눈에 비친 일제의 본모습이다.

아펜젤러 2세의 ‘내가 겪은 세 개의 한국’ 회고 글. 배재학당역사박물관 제공

배재학당역사박물관은 광복 80주년을 맞아 마련한 ‘해방정국과 배재학당’ 특별전에서 도지 아펜젤러의 회고록 ‘내가 겪은 세 개의 한국’을 처음으로 공개했다. 고인이 1951년 10월 부산에서 작성한 이 글은 ‘내 어린 시절의 한국’, ‘일본의 한국’, ‘해방된 한국’으로 나뉘어 있다. 도지 아펜젤러는 “내 어린 시절의 한국은 진정한 한국인의 나라였다”며 “한국에서는 남자들이 상투를 틀고 말총 갓을 쓰고 있었다. 배재학당 학생들이 머리를 자른 것은 ‘상당한 혁신’”이라고 회상했다. 1917년 선교사로 다시 한국에 온 그는 “한국의 주권이라는 환상은 1910년 8월 29일 완전한 식민지 병합으로 곧 사라졌다”며 “더 이상 자유로운 나라가 아니었다”고 언급했다. 그러면서 “1917년 내가 받은 첫인상은 부산 부두에서 일본인이 한국 인부를 발로 차는 모습을 보았을 때 불쾌한 것을 참아야 하는 굴욕감이었다. 하지만 그 모습은 내가 이후에 보게 될 것과 경험할 것에 비하면 가벼운 편이었다”고 했다.

도지 아펜젤러는 1919년 3·1운동 이후 일제의 탄압과 관련해 “민간인 불량배들의 부추김을 받아 밤마다 시위대에 난입해 무자비하게 구타하고 총검으로 찔렀다”며 잔혹함을 묘사하기도 했다. 해방 정국 상황도 목격한 그는 이후 6·25전쟁이 왜 벌어졌는지 개인적인 생각도 솔직히 담았다.



영문으로 작성된 이 글은 2008년 이후 수장고에 보관돼오다 최근 조사·연구를 거쳐 빛을 보게 됐다. 도지 아펜젤러가 글을 쓰고, 가족들이 1991년 회의를 거쳐 편집했다.

박태해 선임기자 pth1228@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]