석유화학 가동률 일제히 하락… 정부, 이달 중 새판 짠다

석유화학업계 불황이 길어지는 상황 속에서 지난 14일 일제히 공개된 올해 상반기 주요 석유화학 기업들의 가동률이 전년 대비 감소한 것으로 나타났다. 통상 수익성 확보를 위한 평균 가동률이 70∼80%로 여겨지나 상반기에 가동률이 60%대를 보인 곳도 다수였다.



17일 각사 반기보고서에 따르면 국내 주요 석유화학 업체들 평균 가동률이 모두 하락세를 보였다. 우리나라 기간산업 중 하나이자 대표 수출산업인 석유화학은 최대 고객이 중국이었다. 하지만 중국이 자체 생산을 시작하고 내수경기가 침체하자 물량을 해외로까지 수출하기 시작하며 국내 석유화학 산업이 깊은 침체에 빠져들었다. 2022년 이후 업황 하락세를 벗어나지 못하는 상황에서 현재 중국·중동이 진행 중인 설비 증설 계획이 내년까지 이어지는 것도 업계로서는 악재다.

이런 상황에서 중국 경기가 좀체 살아나지 않으면서 수요 회복도 지연되고 있다. 롯데케미칼이 발표한 상반기 나프타 분해(NC) 평균 가동률은 64.4%에 그쳤다. 지난해 가동률이 81.0%를 기록한 데 비하면 반기 사이에 16.6%포인트 급락했다. NC는 석유화학 기초원료를 만드는 기본 품목이다. 이뿐 아니라 폴리에틸렌(PE)은 88.8%에서 71.7%로, 폴리프로필렌(PP)은 88.5%에서 72.8%로 모두 15%포인트 이상 크게 떨어졌다. 비닐봉지, 각종 포장재에 쓰이는 PE나 섬유, 각종 부품 소재로 많이 쓰이는 PP 모두 기초 석유화학 제품으로 공급 과잉 및 수요 위축의 직격탄을 맞은 품목이다.



LG화학은 올 상반기 전체 사업 가동률이 78.0%에서 71.8%로 내려앉았다. 전체로 보면 6.2%포인트 감소했는데 생명과학 사업부문은 가동률이 전년과 비슷했으나 석유화학 사업과 첨단소재 사업 가동률이 전체 가동률 감소를 이끌었다. 에틸렌, PE, PP, 합성고무 등 기초소재를 생산하는 범용 석유화학 품목 가동률은 83.4%에서 81.3%로, 양극재·분리막·유기발광다이오드(OLED) 재료 등 첨단소재로 쓰이는 스페셜티 품목 가동률은 65.9%에서 49.0%로 하락했다.



금호석유화학은 지난해에 국내 석유화학 업체 중 그나마 매출 하락폭을 ‘선방’했다고 평가받았다. 그러나 금호석유화학도 올 상반기에는 평균 가동률이 합성고무부문 66%, 합성수지부문은 57%로 채 60%에도 못 미쳤다. 가동시간은 각 2700시간, 2329시간에 그쳤다. 지난해에는 각각 70%, 60%에 가동시간도 5653시간, 4791시간이었는데 올해 들어 이를 크게 밑돌았다.

한화솔루션은 크게 태양광모듈을 생산하는 큐셀 부문과 기초소재 및 자동차·태양광 소재 같은 가공소재를 생산하는 케미칼 부문으로 나뉜다. 기초소재 평균 가동률은 여수사업장 99.6%→99.0%, 울산사업장 89%→91.8%로 제자리에서 큰 변동이 없었으나 가공소재 부문은 가동률이 71%에서 올해 67.7%로 70% 선을 유지하지 못했다.



직원 수도 지난해 말과 비교해 올해 2분기 기준 롯데케미칼 209명, LG화학 183명, 한화솔루션 120명 감소한 것으로 집계됐으며 금호석유화학만 소폭 증가했다.



산업통상자원부와 기획재정부, 금융위원회를 중심으로 정부는 석유화학 산업 경쟁력 제고 방안을 마련해 이달 안으로 발표할 예정이다. 기업의 자발적 사업재편을 유인하기 위한 세제혜택, 사업재편 시 기업에 필요할 제도 개선 등 세제와 정책금융 위주의 지원안이 될 전망이다. 여기에 설비 통폐합 후 수익성이 높은 품목으로 전환할 때도 지원 대상이 된다.



조용원 산업연구원 연구위원은 “전 세계적인 공급 확대 계획은 공공연한 정보였지만 중국 정부의 내수 활성화 정책에도 실물경제까지 효과가 이어지지 않고 수요 회복이 더뎌진 게 업황 침체의 주요 이유”라며 “국내 산업계는 생산의 절반 이상을 수출하던 상황에서 환경 변화에 대비한다고 했지만 중국에 비해 규모가 작아서 미연에 방지하긴 어려웠고, 수출 시장을 다변화하는 데에도 시간이 걸리는 상황”이라고 설명했다.

