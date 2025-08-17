‘사제폭탄 위협’ 30대男 벌금형… 공중협박죄 첫 판결

사제 폭탄을 만든 뒤 불특정 다수에게 범죄를 예고한 30대 남성에게 벌금형이 선고됐다. 올해 3월18일 신설된 ‘공중협박죄’가 실제로 인정된 첫 판결이다.



17일 법조계에 따르면 서울남부지법 형사15단독 김웅수 판사는 공중협박죄로 기소된 남성 김모(30)씨에게 지난달 23일 벌금 600만원을 선고했다. 김씨는 지난 5월26일 오후 7시10분 서울 영등포구 한 상점 인근 쓰레기장에서 부탄가스와 전선, 휴지 등으로 사제 폭탄을 만들었다. 이후 40여분 거리를 활보하며 폭탄에 불을 붙이려 하면서 행인들이 지켜보는 가운데 “마음에 안 드는 놈 죽여버린다”는 취지의 말을 한 것으로 조사됐다.

사진=게티이미지뱅크

법원은 김씨의 행동이 사회적으로 혼란을 일으킬 수 있다는 점에서 죄책이 가볍지 않다고 지적했다. 다만 김씨가 잘못을 인정하고 반성하는 점, 지적장애가 있는 점, 사제 폭탄이 누가 보더라도 엉성하고 조악했던 점을 고려해 형을 정했다고 설명했다. 김 판사는 “범행 현장에 있던 사람들도 피고인의 행동을 크게 신경 쓰지 않은 것으로 보인다”고 덧붙였다.



최근 공중협박죄가 적용될 수 있는 폭발물 설치 테러 협박 사건이 끊이지 않는 중이다.



경찰에 따르면 경북 안동경찰서는 광복절에 공중협박 혐의로 고등학생 A군을 서울 동대문구 주거지에서 체포했다. A군은 15일 오전 7시37분 한 라이브 방송에 “구 안동역 광장에 폭발물을 터트리겠다”고 댓글을 작성한 혐의를 받는다. 해당 장소에는 과거 KBS 방송 프로그램 ‘다큐 3일’ 출연진과 제작진이 10년 만에 재회할 것으로 알려지며 시민들이 모여든 상태였다. 경찰이 경찰특공대 등을 투입해 현장을 통제하고 수색한 결과 폭발물은 발견되지 않았다. 같은 날 오전 5시34분 미국 워싱턴에 있는 주미한국대사관엔 대중교통 폭탄 테러를 예고하는 메일이 들어와 경찰이 수사에 착수했다. 메일에는 “8월15일 15시34분에 한국 도시지역 대중교통에 고성능 폭탄을 터뜨리겠다”는 내용이 담겼다. 장소는 특정되지 않았다.

소진영 기자 solee@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]