트럼프 선정 ‘공로상’ 거절한 톰 크루즈… 문화계 갈등 확산

도널드 트럼프 미국 대통령이 벌이고 있는 ‘문화전쟁’의 교두보인 케네디센터가 수여하는 공로상을 할리우드 스타 톰 크루즈(사진)가 거절한 것으로 알려졌다. 미국 문화계 전반에 폭넓게 퍼져 있는 반트럼프 정서가 반영된 움직임으로, 향후 트럼프 대통령과 문화계의 갈등은 한층 확산할 것으로 보인다.



16일(현지시간) 미국 일간지 워싱턴포스트(WP)가 케네디센터 전현직 직원의 말을 인용한 보도에 따르면 트럼프 대통령은 지난 13일 미국 워싱턴의 케네디센터에서 배우 실베스터 스탤론, 하드록 밴드 키스, 가수 조지 스트레이트, 글로리아 게이너, 뮤지컬배우 마이클 크로퍼드 등을 48번째 공로상의 수상자로 선정했다고 발표했다.



케네디센터 공로상은 1978년부터 존 F 케네디 공연예술센터가 매년 미국 예술계에 평생 기여한 인물들을 선정해 수여하는 미국 최고 권위의 문화예술상이다. 올해 공로상 수상자 중에는 크루즈도 포함돼 있으나 ‘일정 문제’를 이유로 거절한 것으로 전해졌다. 크루즈 측은 논평을 거부했다.



트럼프 대통령은 두 번째 대통령 임기 시작 직후인 2월 케네디센터 이사장직에 자기 자신을 직접 임명한 뒤 이사회를 ‘친트럼프’ 인사들로 교체하며 기관 장악에 대한 의지를 숨김없이 드러낸 바 있다. 이에 트럼프 대통령이 문화계에서 진보적 색채를 빼내는 ‘문화전쟁’의 주무대로 케네디센터를 앞세울 것이라는 분석이 나오고 있다.



이런 전망대로 트럼프 대통령은 올해 공로상 수상자 발표까지 직접 나서며 자신이 이사장으로 취임한 뒤 진행하는 첫 시상에 각별한 관심을 보여왔다. 트럼프 대통령은 수상자 발표 전 “선정에 내가 98% 관여했다”며 “마음에 안 드는 후보는 탈락시켰다”고 밝히기도 했다. 특히 수상자 선정에 탈락시킨 인사 중 “깨어 있는 인사(wokester)”도 있었다고 언급했다. ‘깨어 있음(woke)’은 정치적 올바름, 사회적 다양성 등 진보적 가치를 장려하는 행위를 미 극우진영이 조롱하기 위해 사용한 단어로, 트럼프 대통령은 수상자 선정에 정치적 입장이 반영됐음을 드러낸 것이다.



크루즈의 경우 그동안 정치적 입장을 드러내는 것을 피해온 중립적 인사로 평가받아 왔다. 이에 따라 자신이 자칫 친트럼프 인사로 낙인찍히는 것을 피하기 위해 이번 수상을 거절했다는 분석도 나온다. 다만, 트럼프 대통령의 문화계 장악 시도가 계속될수록 문화계의 반발과 이번 수상 거부와 같은 후폭풍도 이어질 것으로 보인다. 이미 이번 케네디센터 공로상 관련해서도 크루즈 외에 일부 수상자가 논란에 휩싸인 상황이다. 미국 인기토크쇼 ‘더 뷰’의 진행자인 중남미 출신 정치평론가 아나 나바로는 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 트럼프 대통령을 ‘오점’이라고 공격하며 ‘I Will Survive’로 유명한 올해 수상자 글로리아 게이너에게 수상을 거부하라고 요청하기도 했다.



영화계, 음악계 등 미국 문화계 전반의 반트럼프 정서는 이미 폭넓게 확산해 있다. 할리우드를 대표하는 영화제인 아카데미 시상식은 이민자 가정에서 태어나 성 노동자로 살아가는 여성의 이야기를 담은 ‘아노라’가 작품상, 감독상을 비롯한 5관왕을 수여하는 등 반트럼프 정서를 짙게 풍기며 지난 3월 진행됐다.

서필웅 기자 seoseo@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]