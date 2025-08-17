이재명 대통령, 영화 ‘독립군’ 국민 119명과 함께 관람

이재명 대통령이 광복 80주년을 맞아 17일 국민과 함께 독립군을 주제로 한 영화를 관람했다.
15일 국민임명식에 이은 이번 일정은 ‘국민주권정부’를 앞세운 대통령의 소통 의지를 보여준다는 평가다. 독립과 광복의 의미를 부각해 전임 정부의 ‘자유’ 담론과 차별화되는 메시지로도 해석된다.
이 대통령은 이날 서울 용산 CGV에서 영화 ‘독립군: 끝나지 않은 전쟁’을 국민 119명 등과 함께 관람했다. 이 자리에는 해당 영화를 만든 문승욱 감독과 내레이터로 참여한 배우 조진웅씨, 홍범도기념사업회 이사장인 더불어민주당 박홍근 의원, 정종민 CJ CGV 대표 등도 참석했다.
이 대통령은 시민들과 악수를 하거나 손인사를 했고, 한 시민에게서 받은 편지를 그 자리에서 읽어 보기도 하는 등 소통 행보를 이어갔다. 국민임명식에서 ‘국민주권정부’를 천명한 이 대통령의 소통 의지가 반영된 것으로 보인다.
또 홍범도 장군과 독립군을 주제로 한 영화를 국민과 함께 관람함으로써 ‘자유의 확장’을 강조한 전임 정부와 달리 ‘독립’과 ‘광복’의 의미를 부각하려는 행보로도 풀이된다.
이 대통령은 전날 자신의 사회관계망서비스(SNS)에 올린 단체관람 신청 글에 “희생과 헌신을 되새기며 광복 80년의 의미를 나눌 뜻깊은 시간에 동참해 달라”고 글을 남기기도 했다. 이 대통령은 정부가 영화 관람 활성화를 위해 발급한 영화 소비 쿠폰에 대해 정 대표와 대화를 주고받기도 하는 등 민생·경제회복에 대한 관심도 잊지 않았다.
이처럼 이 대통령이 적극적인 소통 행보를 보이지만 특별사면을 고리로 한 야권의 공세가 계속되고 있어, 향후 야권과의 대화가 국민소통과 통합을 보다 구체화하기 위한 과제가 될 전망이다.
