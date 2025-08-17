세법 개정에… 5대 은행 ‘교육세’ 年 1조 넘을 듯

정부가 금융권 수익에 부과하는 교육세를 최대 2배로 인상하는 안을 추진하면서 주요 시중은행이 연 1조원 넘는 교육세를 내게 될 전망이다. 시중은행이 늘어난 교육세를 소비자에게 전가해 대출금리가 오를 수도 있다는 우려가 나오는 가운데 보험, 카드, 저축은행 등으로 금융권의 반발이 확산되고 있다.



17일 금융권에 따르면 5대 시중은행(KB·신한·하나·우리·농협)은 정부안대로 교육세율이 인상되면 지난해 실적을 기준으로 올해 이미 납부한 교육세 5063억원에, 약 4758억원을 추가로 내게 될 것이라는 자체 분석 결과를 내놓았다. 총 납부하게 될 교육세는 9821억원이다.

지난 1일 기획재정부가 입법예고한 교육세법 개정법률안은 ‘수익 금액’ 중 1조원 초과분에 대해 교육세율을 현행 0.5%에서 1%로 인상하는 내용을 담고 있다. 은행 재무제표에서 수익은 비용 등은 무시한 매출과 유사한 개념으로, 이자이익을 내는 은행업 특성상 매년 늘어나는 추세다. 이를 고려하면 법안 통과 시 실제로 부담하게 될 교육세 규모는 1조원 이상이 될 전망이다.



이처럼 큰 부담이 예상되자 은행권은 은행연합회를 중심으로 개정법률안 관련 의견을 취합해 지난 13일 기재부에 제출했다. 이들은 금융권이 수익자와 납세자가 불일치하는데도 성장을 명분으로 교육세를 성실히 납부하고 있는데, 부담을 더 늘리는 것은 부당하며 조세 형평성에도 부합하지 않는다고 강조했다. 아울러 간접세인 교육세에 누진세 구조를 적용하는 것은 조세중립성을 훼손할 수 있다는 내용도 담았다.



이 밖에도 이익이 아닌 수익 금액을 교육세 과세 표준으로 삼아 손해가 발생하더라도 사업 규모만 성장하면 무조건 세금이 늘어난다고 지적했다.

일각에선 늘어난 교육세 부담이 소비자에게 전가돼 대출금리 인상으로 이어질 수 있다는 우려가 나온다. 지난해 12월 더불어민주당 민병덕 의원이 대표발의한 한 은행법 일부개정안은 은행이 대출금리에 각종 보험료나 출연료 등을 가산금리에 산입해 소비자에게 전가할 수 없도록 하는 내용이 담겼다. 여기에는 지급준비금, 예금자보호법에 따른 보험료, 서민금융진흥원·기술보증기금·신용보증기금 등에 대한 출연료는 포함됐지만 교육세는 빠졌다. 당초 교육세도 은행이 가산금리에 넣어 대출자에게 전가할 수 없는 대상으로 논의됐지만, 이자를 받는 데 들어가는 엄연한 비용이란 은행권 반발에 정치권이 수긍했다. 교육세법 개정안과 은행법 개정안이 모두 현안대로 통과돼 적용된다면 은행들이 교육세 증가분을 가산금리에 반영해 대출 금리가 오를 가능성을 배제할 수 없다.



보험업계에서도 교육세 인상에 반발하고 있다. 손해보험협회와 생명보험협회는 교육세율 인상으로 보험사 건전성에 악영향이 우려된다는 취지의 의견서를 지난주 기재부에 각각 제출했다. 상위 5개 손해보험사와 6개 생명보험사의 추가 부담액은 지난해 실적 기준 연 3500억원이 될 것으로 추정됐다.



여신협회도 반대의견서를 제출하면서 과세표준 기준을 ‘수익’에서 ‘손익’으로 변경하고, 과세 구간을 세분화해달라고 요청했다. 신용카드사들은 과세표준 기준이 손익으로 바뀌면 추가 부담 대상에서 빠질 가능성이 크다. 신한·현대·삼성·KB국민·롯데·비씨카드 등의 올해 상반기 영업수익은 1조원을 넘었지만 영업이익이 1조원을 넘는 업체는 없다.



저축은행중앙회도 서민 금융지원이 위축될 가능성을 내세워 반대 의견서를 냈다. 다만, 수익금이 1조원 이상에 해당하는 업체는 OK저축은행과 SBI저축은행 2곳뿐이다.



기재부는 입법예고 기간 동안 접수된 의견을 수렴한 뒤 법제처 심사를 거쳐 다음달 초 국회에 개정안을 제출할 예정이다. 법안이 통과되면 내년 1월1일 이후 발생하는 수익에 적용되며, 실제 납부는 2027년부터 이뤄진다.

