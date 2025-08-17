이재명정부 출범 후 자사주 소각 급증… HMM ‘최대’

이재명정부가 소액주주 권익 보호 강화 정책 기조를 강조한 가운데 국내 증시 상장사들의 자사주 소각이 전년 대비 급증한 것으로 나타났다.



17일 금융감독원 전자공시시스템에 따르면 제21대 대통령 선거가 치러진 6월3일 이후 지난 14일까지 코스피·코스닥 상장사가 공시한 주식소각 결정은 총 45건으로 전년 동기(30건)보다 50% 증가했다. 소각되는 주식의 수와 소각예정금액은 1억4527만주, 5조8379억원으로 전년도 같은 기간(4076만주, 2조2122억원)보다 각각 256%, 164% 많아졌다.

서울 여의도 일대 고층건물들. 연합뉴스

기업별로는 HMM(8180만주·2조1432억원)의 주식 소각 규모가 가장 컸다. 이어 신한지주(1154만주·8000억원), KB금융(572만주·6600억원), NAVER(158만주·3684억원), 기아(388만주·3452억원), 현대모비스(107만주·3172억원) 등 순이었다.



일반적으로 자사주를 매입해 소각하면 전체 주식 수가 줄면서 주가가 상승하는 효과가 있다. 국내에서는 회사가 자사주를 매입한 뒤 소각하지 않고 지배주주의 경영권 방어 수단으로 활용하는 사례가 문제로 거론됐고, 이에 정치권에서는 최근 자사주 소각 의무화 논의가 본격화했다. 재계에선 투기자본의 경영권 탈취 위협에 취약해질 수 있다며 난색을 보이지만, 개인투자자들의 권익을 보호하고 주가 상승을 위해선 필요하다는 주장도 제기된다.



안지선 유진투자증권 연구원은 “최근 금융지주를 중심으로 비교적 큰 (자사주 소각)발표가 이어진 건 현 정부의 정책 영향이 있었다고 볼 수 있다”며 “주식소각 결정에 따른 주가부양 효과가 투자자들에게 기회가 될 수 있다”고 설명했다.

김건호 기자

