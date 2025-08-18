안전사고에 악취 공해까지…포스코이앤씨, ‘광주 SRF’ 부실 운영 물의

광주 남구에서 가연성폐기물 연료화 시설(SRF)을 운영하는 합작법인 청정빛고을의 위탁운영사인 포스코이앤씨가 안전사고에 악취 공해까지 발생시켜 물의를 빚고 있다. 여기에 시설을 제대로 구축·운영하지 못해 안전사고와 성능미달에 이어 악취 공해까지 초래했지만 되레 광주시에 2100억원에 달하는 손실 보전까지 요구해 비판의 목소리가 커지고 있다.

17일 광주시 등에 따르면 지난 14일 열린 광주SRF 악취 관련 주민 간담회에서는 광주시에 대한 주민들의 비판이 쏟아졌다. 광주SRF 주변 주민들은 악취 때문에 견딜 수 없다며 반복적으로 민원을 제기해 왔다.



광주시와 남구는 보건환경연구원에 의뢰해 광주SRF 주변 악취 측정을 진행했으며, 지난 6월 12∼13일 측정 결과 기준치 희석배수 500을 넘는 669가 측정됐다.



이에 따라 광주시는 SRF 위탁운영사인 포스코이앤씨에 개선계획 마련을 요구했다. 포스코이앤씨는 고형연료 저장조 건물 개선, 설비·시설 교체 또는 보수, 고형연료 침출수 개선 공사, 상시 악취 모니터링 시스템 구축, 잔재물 반출 장악 악취 확산 방지 등을 대책으로 제출했으나, 대책 시행 완료 시점을 9∼10월로 제시했다.



하지만 주민들은 “당장 악취 때문에 살 수 없다”며 가동 중지를 요청했지만, 관련법상 행정 절차를 거쳐야 해 내달 10일에나 가능하다는 게 광주시 설명이다.



또 다른 문제는 손실 배상이다. 광주시는 법에 따라 가동을 중지시키거나 상습 악취 발생을 사유로 협약을 해지할 수 있지만, 이미 앞선 가동 중단 사유로 2100억원 청구액에 대한 중재가 진행 중인 상황에서 무기한 가동 중단은 부담스러운 상황이다.



시 관계자는 “포스코이앤씨가 악취와 관련해서도 시설을 부실하게 조성하고 운영도 제대로 하지 못하고 있다”며 “성능미달로 인한 적자에 대한 책임도 포스코이앤씨에 있지만, 손실 보전을 요구하며 2100억원대 배상을 청구하는 것은 염치없는 처사”라고 비판했다.

