[재미로 보는 오늘의 운세] 8월 18일 (월요일)

쥐

96년생 가짜뉴스를 조심하세요.

84년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 편하다.

72년생 상대에게 자신을 인식시켜라.

60년생 부부간에 잦은 의견대립이 생긴다.

48년생 뜬소문에 귀 기울지 말자.

36년생 집안에 우환이 생기고 근심이 있다.

소

97년생 하는 일은 잘 풀리는데 애정관계 조심하세요.

85년생 숙이고 들어오는 사람에게 베풀지 마라.

73년생 물품구입과 실물수를 조심하자.

61년생 부부간에 괜한 의심이 나타난다.

49년생 충동적인 구매는 자제하자.

37년생 용기 잃지말고 어깨를 펴길 바란다.

범

98년생 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라.

86년생 부부간에 괜한 의심이 나타난다.

74년생 방심하면 낭패 당하기 쉬운 운세다.

62년생 도덕지수를 높이도록 하자.

50년생 구름이 걷히고 태양이 솟아오른다.

38년생 가정이 불안하니 편온에 노력하세요.

토끼

99년생 오늘은 오락실 복권방 출입을 자제하세요.

87년생 슬픔을 닦아주는 사람 평생의 은인이다.

75년생 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라.

63년생 적극적인 대화로 진행하는 것이 좋다.

51년생 자신도 모르게 마음가는 일이 생긴다.

39년생 오래 전 일을 다시 나타난다.

용

00년생 무릉도원을 가까운 곳에서 찾아라.

88년생 한 분야에서 연구한 것들이 모든 분야에 확대.

76년생 친구간에 대립하는 일이 생긴다.

64년생 도약의 계기로 삼는 운세다.

52년생 개선할 부분은 과감하게 정리하자.

40년생 일을 늦추면 책임추궁 당하기 쉽다.

28년생 제안에 긍정적인 사람에게 적극성을 보여라.

뱀

01년생 생각지도 않았든 일들이 하나씩 풀리는 운이다.

89년생 아무도 느끼지 못하는 즐거움이 온다.

77년생 주변에 적극적으로 홍보해 보라.

65년생 광고나 선전에 효과있는 운이다.

53년생 손재하기 쉬운 운이다.

41년생 물이 흐르는 대로 몸을 맡기면 좋다.

29년생 방심하면 낭패 당하기 쉬운 운세다.

말

02년생 아는 사람에 소식이 오니 직업과 금전관계 일이다.

90년생 시간이 지날수록 그에 대한 보상이 온다.

78년생 실력을 인정받는 기회가 생긴다.

66년생 진전되기 힘들어 우왕좌왕 한다.

54년생 부정적인 생각으로 일을 하지 말자.

42년생 금전적인 손실이 많아진다.

30년생 도덕지수를 높이도록 하자.

양

03년생 순간적인 방심 때문에 건강을 해치기 쉽다.

91년생 늘 패기 있는 마음자세가 운을 가져온다.

79년생 노력에 비해 대가가 적다.

67년생 안주하려는 타성 때문에 기회가 적다.

55년생 주변을 잘 살펴라 도움이 온다.

43년생 내부적인 문제에 신경을 써라.

31년생 돌출행동을 삼가하자.

원숭이

04년생 현재 일을 타산지석으로 삼아라.

92년생 누군가를 사랑하는 것은 쉬운 일이 아니다.

80년생 원하는 것에 대한 환상을 버리라.

68년생 흐트러진 마음은 바로잡자.

56년생 앞으로 나간다고 다 좋은것 아니다.

44년생 가벼운 언쟁은 가볍게 끝내자.

32년생 슬픔을 닦아주는 사람 평생의 은인이다.

닭

05년생 다른 사람 말 믿지 말고 소신것 처리하라.

93년생 확고한 인간관계를 형성하는 것이 좋겠다.

81년생 전문분야에 실력이 우선되어야 한다.

69년생 인간관계가 순탄치 않다.

57년생 편하게 생각하는 것이 좋겠다.

45년생 친지나 친구 때문에 손재수가 있다.

33년생 하나만 보고 선뜻 판단하지 마라.

개

06년생 기회란 자신이 스스로 만들 수도 있다.

94년생 곳간에 곡식이 쌓이니 고생이 헛되지 않는다.

82년생 장소와 분위기를 무시하지 말자.

70년생 자기 스스로 미래를 설계하자.

58년생 꾸준히 하는 것이 얼마나 힘드는가.

46년생 물 흐름의 방향으로 진출하자 .

34년생 적극적인 대화로 진행하는 것이 좋다.

돼지

95년생 대충 넘어가다가 돌부리에 넘어지기 쉽다.

83년생 텅 빈 사람이 있으니 잘 구분하라.

71년생 귀인에 뜻에따라 미래를 설계하자.

59년생 득보다 실이 많으니 조심하자.

47년생 호전되는 시기에 접어들었다.

35년생 자신도 모르게 마음가는 일이 생긴다.

