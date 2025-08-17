6∙27 대책 후폭풍, 전세의 월세화 가속…올해 월세 거래량 100만건 돌파

주택 임대차 시장에서 월세 거래량이 지난 1∼7월 100만건을 돌파한 것으로 나타났다. 주택 공급이 부족한 상황에서 정부의 대출 규제와 금리 인하가 겹치며 ‘전세의 월세화’가 가속화되고 있다는 분석이 나온다.

17일 서울 시내 한 부동산에 게시된 월세 매물 정보. 뉴시스

17일 대법원 등기정보광장에 따르면 지난 7월까지 전국에서 확정일자를 받은 주택 임대차 계약 중 월세가 105만6898건으로 집계됐다.

월세 거래량은 늘고 있는 추세다.

1~7월을 기준으로 전국 월세 거래는 2022년 84만3078건, 2023년 83만8773건, 2024년 83만2102건으로 80만건을 유지했다. 그러나 올해는 같은 기간 100만건을 넘어섰다.

지역별로 서울 34만3622건, 경기 29만2205건, 인천 5만1935건 등 수도권의 월세 계약이 높게 나타났다. 부산 6만3171건, 경남 4256건, 충남 3만7117건, 대전 3만6091건 등 일부 지방의 월세 거래량도 역대 최대치를 기록했다.

월세가 낀 계약 비중은 2020년 40.7%, 2021년 42.5%, 2022년 51.0%, 2023년 55.0%, 2024년 57.3%에 이어 올해는 61.9%로 증가 추세다.

반면에 전세 비중은 2020년 59.3%, 2021년 57.5%, 2022년 49.0%, 2023년 45.0%, 2024년 42.7%에 이어 올해 38.1%로 감소했다.

서울 아파트에 대한 월세 수요도 3년 8개월 만에 가장 높아졌다. 한국부동산원에 따르면 지난 6월 서울 아파트 월세수급지수는 103.2로, 2021년 10월(110.6) 이후 가장 높았다. 월세수급지수가 100을 넘으면 공급보다 수요가 많음을 의미한다.

지난 14일 서울 남산에서 바라본 아파트 단지의 모습. 뉴스1

정부의 6∙27 대출규제 여파로 아파트 전세의 월세화가 앞으로도 계속될 것이란 전망이 나온다. 6∙27 대책으로 수도권에선 주택담보대출 한도가 소득과 관계 없이 무조건 6억원으로 제한된다. 또한 대출을 받아 집을 사면 6개월 내 전입 의무가 부과된다.

주요 지역의 내 집 마련 수요가 줄어들고, 매매 후 전세 물량으로 돌리는 게 불가능해짐에 따라 임차 수요가 늘고 있는 것이다. 수도권 공급 부족 상황에서 임대용 전세 매물까지 줄어들며 전세 공급 감소→ 가격 상승→ 세입자들이 보증금을 줄이고 월세 또는 반전세로 이동하는 현상이 나타나고 있다.

게다가 △소유권 이전 조건부 전세대출 금지 △전세 퇴거 대출 한도 1억원 제한 △주택도시보증공사(HUG) 전세대출 보증 비율 80% 하향 등의 조치로 세입자들의 전세 자금 조달도 더 어려워졌다. 주택도시보증공사의 보증 한도가 줄어들면 세입자의 대출 여력은 줄어든다.

2026년 서울 아파트 입주 물량은 2만4462가구로, 올해(4만6710가구)의 절반 수준에 그칠 전망이다. 신규 입주 물량이 감소하면 전세 물량은 더 줄어들게 된다.

이현미 기자 engine@segye.com

