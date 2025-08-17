동국대 WISE캠퍼스, 육군학생군사학교 후보생 격려·조형물 제막식 참석

동국대 WISE캠퍼스는 지난 14일 충청북도 괴산군에 위치한 육군학생군사학교를 방문, 하계 입영훈련 중인 학군사관후보생들을 격려했다고 17일 밝혔다.

류완하 동국대 WISE캠퍼스 총장이 학군단 후보생들을 격려하고 있다. 동국대 WISE캠퍼스 제공

이날 방문에는 류완하 총장을 비롯 서운교 대외협력처장, 정영근 ROTC 총동문회장, 김지용 ROTC 총동문회 고문, 이호범 학군단장이 참석해 육군학생군사학교장 권한대행인 김용수 교육여단장과 접견을 갖고 양 기관 간 상호 협력 방안을 논의했다.

이어 ROTC 후보생 및 졸업생들의 애교심 고취를 위해 지난해 요청한 육군학생군사학교 내 동국대 WISE캠퍼스 조형물 설치 제막식에 참석했다.

류완하 총장이 학군단 후보생들을 격려하고 동국대 WISE캠퍼스 조형물 설치 제막식에 참석한 뒤 기념촬영을 하고 있다.

동국대 WISE캠퍼스 학군단 소속 후보생 56명은 2개 조로 나눠 기초군사훈련과 야전 지휘자 훈련, 전투 지휘 임무 수행 등을 중심으로 여름철 집중 군사훈련에 매진하고 있다.

류완하 총장은 "강인한 체력과 올바른 인성 그리고 훌륭한 지도력을 갖춘 장교로 성장해주기를 바란다"고 말했다.

