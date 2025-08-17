"20일 오후 2시 사이렌 울리면 대피"…서울 전역 민방위훈련

서울시는 비상시 시민의 대응 역량 강화를 위해 이달 20일 오후 2시부터 20분간 '공습대비 민방위훈련'을 실시한다고 17일 밝혔다.



훈련은 공습경보(14:00)∼경계경보(14:15)∼경보해제(14:20) 순으로 이뤄진다.

서울 전역에 공습경보가 발령되면 시민들은 15분간 가까운 건물 지하나 민방위대피소로 대피하고, 차량통제훈련 구간인 세종대로(세종대로 사거리∼숭례문 교차로)를 운행하는 차량은 5분간 우측에 정차해야 한다.



민방위대피소는 아파트 지하, 지하철역, 지하상가 등 2천910곳이 지정돼 있다.



국민재난안전포털·서울안전누리 누리집과 안전디딤돌 앱, 네이버·카카오맵·티맵에서도 검색할 수 있다.



긴급차량에 대한 인식과 시민 안전의식을 제고하기 위해 소방·응급·구조 등 긴급차량 길 터주기 훈련도 실시한다.



길 터주기 훈련은 세종대로를 포함한 왕복 4차선 이상 상습 정체구간을 위주로 자치구별 1개 구간에서 실시한다.



훈련 경계경보가 발령되면 대피소 등에 대피해 있던 시민들은 경계 태세를 유지하면서 통행할 수 있고, 이어 경보해제 발령 이후에는 일상생활로 복귀하면 된다.

