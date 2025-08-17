흔한 질환 고혈압?… 임신 중 고혈압·단백뇨 나타나는 ‘임신중독증’ 산모·태아 건강 위협 [부모 백과사전]

임신과 출산은 여성의 몸에 엄청난 변화를 가져온다. 체형과 호르몬뿐 아니라 예상치 못한 질환으로 이어지기도 한다.

임신중독증도 이중 하나다. 임신중독증은 임신 중 혈압이 비정상적으로 상승하면서 다양한 합병증을 유발하는 질환인데, 산모와 태아의 사망을 유발하는 주요 임신합병증 중 하나다.

보통 임신 20주 이후에 발생하는데 문제는 뚜력한 전조증상이 거의 없다는 점이다. 증상이 감지될 무렵이면 이미 질환이 꽤 진행된 경우가 많다.

일반적으로 임신 중 수축기 혈압이 140㎜Hg 이상, 이완기 혈압이 90㎜Hg 이상일 경우 임신성고혈압을 의심할 수 있으며, 여기에 단백뇨가 동반되면 임신중독증으로 진단 내릴 수 있다. 그러나 단백뇨가 동반되지 않으면서 중증의 임신중독증 증상을 보이는 경우도 많아 임신 중 고혈압이 진단되었을 경우에는 수시로 혈압 측정을 하며 변화 추이를 파악해야 한다.

임신중독증은 두통, 시야 장애, 복통, 부종, 경련 등의 증상이 나타날 수 있고, 간, 신장, 심장 등 주요 장기의 손상을 가져올 수도 있다. 또한 경련에 의한 뇌신경 손상을 유발하기도 한다. 태아에게도 영향을 미쳐 자궁 내 성장 지연이나 양수 감소, 태반 조기 박리 같은 심각한 합병증뿐만 아니라 자궁 내 태아 사망의 주요 원인이 되기도 한다.

전체 임신부의 약 4∼8%에서 나타나고, 점차 증가하는 추세다.

현재까지 임신중독증을 완전히 예방할 수 있는 방법은 없다. 다만 고령, 비만, 만성 고혈압, 현성 당뇨, 신장 질환 등 만성질환이 있거나 과거 임신중독증 병력이 있는 고위험군에서는 임신 16주 이전부터 저용량 아스피린 복용을 시작하는 것이 예방에 효과적이라고 알려져 있다.

고려대안산병원 산부인과 송관흡 교수.

고려대안산병원 산부인과 송관흡 교수는 “임신중독증은 임신에서 기인한 질환으로 최선의 치료법은 출산이다. 임신 주수에 따라 산모의 혈압을 조절하고 태아의 성장 상태를 관찰하면서 적정 분만 시기를 결정하는 것이 무엇보다 중요하다”며 “임신중독증이라고 해서 꼭 제왕절개를 해야 하는 것은 아니며, 산모와 태아의 상태를 고려해서 자연분만도 가능하다”라고 말했다.

정진수 기자 jen@segye.com

