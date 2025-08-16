가수 션, 마라톤 81.5㎞ 완주로 23억여원 기부… “독립유공자 후손 지원”

그룹 지누션 출신 가수 션이 15일 광복절 80주년을 맞아 81.5㎞ 마라톤 완주에 성공했다. 션은 행사를 통해 모은 23억여원을 독립유공자를 위해 기부했다.

16일 소속사 YG엔터테인먼트에 따르면 전날 션은 한국해비타트와 함께 주최한 ‘2025 815런’에서 7시간 50분 22초만에 81.5㎞를 달렸다. 약 4000명의 참가자가 서울 월드컵공원에서 션과 함께 달렸고, 션과 소향의 특별 콘서트까지 관람하며 광복절 의미를 기념했다.

노스페이스, 미라클365를 비롯한 110개 후원 기업의 기부금과 온라인 포함 1만9450명 개인 참가자들의 참가비 전액은 한국해비타트에 기부됐다. 전달된 23억8000여만원의 기부금은 독립유공자 후손 가정을 위한 주거환경개선 사업에 사용된다.

션은 “광복절 아침을 81.5㎞ 달리기로 시작하는 것이 독립유공자와 후손들께 전하는 저의 감사 인사”라며 “그 마음을 나눠준 모든 러너들께도 감사드린다”고 전했다.

광복절 82주년을 맞아 ‘2025 815런’에서 81.5㎞ 마라톤을 완주한 션. YG엔터테인먼트 제공

션은 2020년부터 815런, 2021년부터 3·1런을 통해 매년 3·1절과 광복절에 독립유공자 후손을 위한 주거환경개선 캠페인을 진행하고 있다. 지금까지 모인 후원금으로 독립유공자 후손 19세대에 새 보금자리를 헌정했으며 현재 20∼22번째 집을 짓고 있다.

션은 독립유공자 후손의 주거 개선 외에도 화보 수익금 기부, 국내외 어린이 후원, 어린이 재활병원 건립 지원, 연탄배달 봉사활동, 세계 최초 루게릭 요양병원 건립 등 다양한 기부 활동으로 선한 영향력을 펼치고 있다.

