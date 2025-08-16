곽튜브, ‘♥열애 인정’ 이틀 만에 초고속 결혼? “3년 안에 하겠다”

여행 크리에이터 곽튜브. 유튜브 채널 '곽튜브' 캡처.

여행 크리에이터 곽튜브가 열애 사실을 인정한 가운데, 결혼 계획을 발표했다.

지난 15일, MBN·채널S 예능 프로그램 ‘전현무계획2’ 42회가 방영됐다. 공개된 회차에서는 전현무와 곽튜브가 경남 통영으로 여행을 떠났다. 이들은 대표 식문화인 ‘다찌’를 즐기며 결혼에 대한 생각을 털어놨다.

이날 방송에서 전현무는 “통영이 ‘동양의 나폴리’로 불린다”고 소개했다. 이들은 첫 끼로 통영의 소울 푸드 ‘충무김밥’을 선택해 현지인 맛집으로 향했다. 또 “오징어가 진짜 실하다”거나 “석박지가 1등이다”라고 감탄하며 폭풍 먹방을 선보였다.

두 사람은 통영에서의 마지막 식사는 ‘다찌’로 결정한 후 유명 다찌 골목을 방문했다. 특히 전현무는 “우짜? 빼떼기죽? 다 아니다”라며 “우리는 ‘넘사벽’ 대표 식문화인 다찌로 마무리하자”고 선언해 기대를 모았다.

전현무와 곽튜브는 유명 맛집을 엄선한 뒤 ‘다찌’로 낭만을 즐겼다. 전복죽을 시작으로 멸치회무침, 반건조 생선구이, 각종 회와 해산물, 우럭구이, 비단 가리비찜, 잡어 지리탕 등을 보며 “말도 안 되는 가성비다”라며 엄지를 치켜세우기도 했다.

곽튜브가 결혼 계획을 밝혔다. MBN·채널S '전현무계획2' 방송화면 캡처.

이들은 맥주를 페어링 하며 결혼에 대해 언급한다. 전현무는 “5년 안에는 승부를 봐야 할 것 같다”며 “만약 그 안에 못 하면 깔끔하게 포기하고 살 거다”라고 선언했다. 또 “전현무, 5년 뒤 비혼 선언!”등 직접 뉴스 헤드라인을 만들며 씁쓸함을 표했다.

그러면서도 “어쩔 수 없다”며 “결혼을 억지로 하고 싶진 않다”고 솔직하게 고백했다. 이에 곽튜브는 “저는 원래 ㅃㆍㄹ리 결혼을 하고 싶었다”고 서두를 열었다. 전현무는 “빨리 결혼을 하지 않으면 나처럼 된다”며 “35~36세쯤 결혼해서 안정해야 네 생활이 바뀐다”고 조언했다.

곽튜브는 “이 정도 비결이면 제 결혼식 주례를 봐주셔도 괜찮겠다”고 너스레를 떨었다. 다만 전현무는 “그러면 내 결혼이 늦어진다”고 거절하는 모습. 이후 “3년 안에 결혼할 테니 사회를 봐 달라”고 제안했고, 전현무는 흔쾌히 수락했다.

곽튜브가 열애 사실을 고백했다. 유튜브 채널 '곽튜브' 캡처.

실제로 지난 13일, 곽튜브는 자신의 유튜브 채널을 통해 열애 사실을 밝혔다. 그는 “여자친구가 있다”며 “여행 크리에이터 특성상 멀리 있을 때가 많은데, 잘 이해해준다”고 자랑했다. 이어 “결혼 생각이 있다”며 “비연예인이고, 데이트는 주로 집에서만 한다”고 부연했다.

