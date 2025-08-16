[속보] 김문수, 이 대통령 대북 메시지에 “왜 우리가 고개 숙이나”

김문수 국민의힘 당대표 후보. 뉴시스

김문수 국민의힘 당대표 후보는 16일 이재명 대통령이 광복절 경축사에서 "북측의 체제를 존중한다"는 취지의 메시지를 낸 것과 관련해 "왜 우리가 북한에 고개를 숙여야 하나"라고 밝혔다.

김 후보는 이날 오전 입장문을 내고 "9·19 군사합의를 먼저 깬 쪽도 북한"이라며 이같이 말했다.

이어 "강력히 규탄한다. 김정은의 대변인이 아니라면 결코 나올 수 없는 발언"이라며 "대통령의 자리는 김정은의 심기를 살피는 자리가 아니라 오직 대한민국의 안위를 지키기 위해 최선을 다해야 하는 자리"라고 했다.

그는 "이 대통령은 지금 북핵 위협, 오물풍선 살포, 끊임없는 무력 도발에 맞서야 할 시점에 북한 체제를 존중하고 적대 행위를 하지 않겠다는 굴복 선언을 했다"고 비판했다.

그러면서 "이재명의 북한 친화적 행위는 헌법에 어긋날 뿐 아니라 이적 행위로도 충분히 의심받을 만한 일"이라며 "헌법의 가치와 자유대한민국의 근간을 무너뜨리려는 세력을 더 이상 용납해서는 안 된다"고 덧붙였다.

김 후보는 "우리는 이에 맞서 싸워야 한다"며 "우리 모두 힘을 합쳐 자유대한민국을 지키는 이 전쟁에서 반드시 승리하자"고 했다.

앞서 이 대통령은 지난 15일 광복절 경축사에서 "현재 북측의 체제를 존중하고 어떠한 형태의 흡수통일도 추구하지 않을 것이며 일체의 적대행위를 할 뜻도 없음을 분명히 밝힌다"고 말했다．

김동환 기자 kimcharr@segye.com

