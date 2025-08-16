김태호PD, ‘뇌수막염’ 투병에 퇴사 결심 “유재석 번호 때문에...”

김태호PD와 유재석. 세계일보 자료사진.

김태호PD가 뇌수막염 투병을 고백하며 당시 퇴사까지 결심했던 이유를 밝혔다.

지난 15일, 유튜브 채널 ‘채널십오야’에는 ‘대한민국 예능계 두 거장의 정상회담’이라는 제목의 영상이 게재됐다. 공개된 영상에서는 김태호PD가 웹 콘텐츠 ‘나불나불’ 게스트로 출연해 나영석PD와 다양한 이야기를 주고받았다.

이날 김태호PD는 ‘무한도전’ 시작 전 과거를 회상했다. 그는 “적성에 맞지 않아서 PD를 그만둘 생각을 했다”며 “그전까지만 해도 현장에서 목소리 큰 사람, 사회성 좋은 사람이 PD를 했을 때 잘 되던 시절을 봐와서 그건 나랑 안 맞는다고 느꼈다”고 털어놨다.

시간이 흐르며 업무에는 익숙해졌지만, ‘PD’라는 직업 자체가 자신과는 잘 맞지 않는다고 털어놨다. 그는 “30살 크리스마스 즈음, 미국에 있는 패션 비즈니스 스쿨에 지원하려고 에세이를 작성해 보낸 적도 있다”고 밝혔다.

김태호PD가 퇴사를 결심했던 이유를 밝혔다. 유튜브 채널 '채널 십오야' 캡처.

김PD는 “제가 ‘무한도전’을 하기 전에 ‘대단한 도전’이라는 프로그램을 맡았다”며 “그때는 연출 1명, 조연출 1명이니까, 조연출 혼자서 일주일 내내 편집을 다 하지 않냐”고 말문을 열었다. 하루는 편두통이 심해 응급실에서 진료했더니 ‘뇌수막염’을 진단받았다고 한다.

그는 “병원에 가자마자 척수액을 뽑았다”며 “당시에는 ‘내일까지 편집을 끝내야 하는데, 입원하면 큰일이다’라는 생각밖에 없었다”고 털어놨다. 이에 나영석PD도 “그 시절엔 정말 그런 생각이 많을 때”라며 “어디가 부러져도 ‘편집해야 하는데?’라는 생각부터 든다”고 공감했다.

김PD는 “뇌수막염으로 병원에 입원했을 때 ‘31세까지 해보고 안되면 직장 옮기자’ 생각했다”며 “조르지오 아르마니도 31살에 디자이너를 시작했으니까 마음속으로 (직업을 바꾸려면) 31살이 마지노선이라고 생각했다”고 덧붙였다.

당시 ‘5년은 채우고 가야 하지 않을까’ 생각하다가 만났던 프로그램이 ‘무한도전’이었다. 이는 국민 예능 프로그램으로 불리며 오랜 시간 대중들의 사랑을 받았던바. 그는 “사실 재석이 형 전화번호 받으려고 들어갔던 프로그램이다”라고 고백했다,

김PD는 “대한민국 예능 PD 다 합쳐서 200명이 안 되는데 형은 일주일에 프로그램을 4~5개밖에 안 하니까”라며 “저 안에 들어가려면 어떻게 해야 하나 싶을 때 프로그램에 들어가서 한 학기를 같이 해보면, 내년에 (다른 것을) 제안할 수 있지 않을까 싶었다”고 웃어 보였다.

나PD는 “곧 망할 것만 같던 프로그램이었느냐”며 “무한도전은 애초 ‘무모한 도전’으로 프로그램 초반에 시청률 저조로 폐지 위기였다더라”고 설명했다. 이에 김PD는 “원래 없어지기로 했다가 ‘상상원정대’ 때문에 저에게 기회를 주셨다”고 부연했다.

박가연 온라인 뉴스 기자 gpy19@segye.com

