이재준 수원시장 “독립 위한 헌신에 감사”…오성규 지사 만나 위문

이재준 수원특례시장이 80주년 광복절을 맞아 수원의 한 시설에 머무는 오성규(102) 지사를 방문해 감사의 마음을 전했다.

15일 수원시에 따르면 이 시장은 전날 수원시 장안구 광교산로의 보훈원을 찾아 오 지사와 담소를 나눴다.

80주년 광복절을 하루 앞둔 14일 수원 보훈원에서 이재준 수원시장(왼쪽)이 오성규 지사를 만나 감사의 말을 전하고 있다. 수원시 제공

이 시장은 “오래오래 건강하게 사시길 바란다”며 “독립을 위해 희생하고, 헌신하신 오 지사님과 독립 유공자들께 진심으로 감사드린다”고 말했다.

오 지사는 일제강점기에 중국 만주 봉천 소재 동광중학을 중심으로 비밀 조직망을 만들어 이영순·조승회 등과 항일운동을 벌였다. 만주에서 일제에 조직망이 노출되자 중국 안후이성의 한국광복군 제3지대로 자리를 옮겨 독립운동을 이어갔다.

1945년 5월 한미합작특수훈련(O.S.S)을 받고 국내 진공작전을 준비하던 중 광복을 맞았고, 광복 후 교민 보호와 선무공작을 위해 조직된 ‘한국광복군 군사특파단’ 상하이지구에서 특파단원으로 활동했다.

광복 후 정치적 혼란 속에서 일본으로 건너가 거주하다가 보훈부에 “삶의 마지막을 고국에서 보내고 싶다”는 뜻을 밝혀 2023년 8월 영구 귀국했다.

수원=오상도 기자 sdoh@segye.com

[ⓒ 세계일보 & Segye.com, 무단전재 및 재배포 금지]