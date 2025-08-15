李대통령 "국정운영 중심에 언제나 국민…함께 잘사는 나라로"

이재명 대통령은 15일 "'국민주권 정부'는 국정운영의 철학과 비전의 중심에 언제나 국력의 원천인 국민을 두겠다"고 말했다.

이 대통령은 광복 80주년인 이날 오후 서울 광화문광장에서 열린 국민임명식에서 감사문을 통해 "위대한 80년 현대사가 증명하듯 대한민국 국력의 원천은 언제나 국민이었다"며 이같이 밝혔다.

이재명 대통령이 15일 서울 종로구 광화문광장에서 열린 '광복 80년, 국민 주권으로 미래를 세우다' 제21대 대통령 국민 임명식에서 국민 대표 80인이 참여한 임명장을 전달 받고 있다. 뉴스1

이 대통령은 "지난 겨울 광장을 뜨겁게 수놓은 오색빛 외침이 그랬던 것처럼, 오늘 이 자리에 5200만 국민 저마다의 희망이 넘쳐나고 있다"며 "각각의 꿈이 미래를 향해 유난히 반짝거리고 있지만 우리 모두에게 절박한 공통의 목표는 분명하다. '더 나은 나라'를 만들어달라는 것이자, 꿈과 희망이 넘치는 '국민 행복 시대'를 열어달라는 것"이라고 했다.

이어 "국민의 역량이 곧 나라의 역량이다. 국민이 잘 사는 것이 대한민국이 잘 사는 길"이라며 "우리가 상상하고, 꿈꿀 그 모든 미래의 중심에 위대한 대한국민이 있을 것"이라고 강조했다.

이 대통령은 "정든 학교가 없어지지 않았으면 좋겠다는 아이들의 바람, 우리 마을이 아이들로 넘쳐나면 좋겠다는 어르신들의 소망, 무겁게 받아 안고 '모두가 함께 행복한 대한민국'으로 나아가겠다"며 "더 이상 억울한 죽음은 있어선 안 된다는 참사 유가족의 눈물을 씻어내고, '평화롭고 안전한 나라'로 피어날 수 있도록 온 힘을 다하겠다"고 약속했다.

또 "도전에 응전하며 위기를 기회로 바꿔낼 기업인들이 자유롭게 성장해 세계 시장을 무대로 당당히 경쟁할 수 있도록, 나라의 미래를 준비하는 과학기술인이 오직 혁신에만 몰두할 수 있도록 든든하게 뒷받침하겠다"고 다짐했다.

이 대통령은 "지금 우리 앞에 놓인 역경은 전례 없이 험난하지만 우리가 이겨낸 수많은 역경에 비하면 결코 이겨내지 못할 난관이 아니다"라며 "하나 된 힘으로 지금의 위기를 이겨내고, 더 영광스러운 조국을 더 빛나게 물려주자"고 했다.

그러면서 "21대 대한민국 대통령 이재명은 대한민국 주권자의 충직한 일꾼으로서 오직 국민만 믿고 국민이 주인인 나라, 모두가 행복한 대한민국을 향해 힘껏, 성큼성큼 걸어 나아가겠다"고 말했다.

